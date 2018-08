„Einst und Jetzt: Neuzelle“ wird vorgestellt

Das Strohhaus um 1910: Die historische Aufnahme des Hauses im Neuzeller Slawengrund stammt von Familie Böhme, die es bis in die 1990er-Jahre besaß. © Foto: Gerrit Freitag / Familie Böhme

Janet Neiser

Neuzelle (MOZ) Neuzelle. „So viel hat Brandenburg auch. Geh hin und zeig es.“ Mit diesem Satz von Theodor Fontane beginnt Frank Mangelsdorf als Herausgeber sein Vorwort für „Neuzelle – Einst und Jetzt“. Es ist der mittlerweile 54. Band in der Buchreihe „Einst und Jetzt“ der Märkischen Oderzeitung, in der auch schon Eisenhüttenstadt, Schwedt, Beeskow und Guben in Bildern und kurzen Texten vorgestellt wurden.

Der Neuzelle-Band ist in der Vorwoche erschienen und im Buchhandel und in Besucherinformationen zu haben. Im Neuzeller Strohhaus wird das Buch am Donnerstag, 16 Uhr, vom Herausgeber und von der Autorin präsentiert. Und natürlich können Neugierige es dort auch käuflich erwerben. Warum die Veranstaltung im Strohhaus im Slawengrund stattfindet? Weil auch dieses historische Haus aus dem 18. Jahrhundert Eingang ins Buch gefunden hat. Und der Verein Strohhaus Neuzelle, der es vor dem Verfall bewahrte, öffnet dankenswerterweise die Türen für die Buch-Präsentation.