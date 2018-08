Schattenplätze bevorzugt

Verbote am Tor: Diese Hinweise in Hobrechtsfelde werden oft ignoriert. Mit Filmen soll mehr für die Aufklärung getan werden. © Foto: Sergej Scheibe

Ausmisten: Tina Philipp arbeitet mit auf dem Gut in Hobrechtsfelde. Außerdem führt sie am Montag Besucher auf die Weiden. © Foto: Sergej Scheibe

Andrea Linne

Hobrechtsfelde (MOZ) Hobrechtsfelde. 800 Hektar eingezäunte Weideflächen stehen Wildpferden, Rindern und Büffeln im weiten Naturpark Barnim zur Verfügung. In diesen Tagen sind Schattenplätze klar bevorzugt. Futter und Wasser finden die Tiere ausreichend.

Für Betriebsleiter Thomas Schuler vom Gut Hobrechtsfelde und Helferin Tina Philipp, die zudem die Öffentlichkeit mit vielen Informationen und Filmen in den Online-Medien versorgt, haben die Tiere alles zum Leben, was sie brauchen. In ihren Herden und sozialen Verbänden grasen die Wildtiere unbehelligt von der Öffentlichkeit, legen sich zum Ausruhen nieder oder stehen in den Wassergräben. „Wasserbüffel können nicht schwitzen“, sagt der 41-jährige Betriebsleiter, der seit einem Jahr die Bewirtschaftung der halboffenen Weidelandschaft für die Agrar GmbH des Gutes führt.

Mitstreiterin Sarah Mauder und Helferinnen wie Tina Philipp packen mit an. Die Grafikdesignerin filmt gern und klärt, wie auch Antonia Gerke vom benachbarten Verein Pferdekultur Hobrechtsfelde, auf. Bei Führungen über die Weiden erläutern sie, dass die Wildtiere ihre Ruhe brauchen und genügend Futter finden. Warnschilder an den Zugängen werden oft übersehen, ärgern sich die Mitstreiter der Weidewirtschaft.

135 Rinder stehen zwischen Schönerlinder Teichen und Hobrechtsfelde, 60 Koniks grasen still vor sich hin, zehn Wasserbüffel verstecken sich im hohen Gras. In zwei Rinderherden stehen auch Kälber, einige Koniks haben Fohlen bekommen. Doch das wird sich ändern. „Die kleinen Tiere ziehen Besucher an, die sich einfach nicht fernhalten und in die Herden laufen, um die Fohlen zu streicheln. In Absprache mit den Veterinärämtern und Berliner Forsten werden wir deshalb künftig keine Nachzucht zulassen“, erläutert der Betriebsleiter. Und Tina Philipp ergänzt: „Der Niedlichkeitsfaktor lockt Publikum an. Selbst mit Kinderwagen gehen die Leute in die Wildherden. Sie setzen sich und ihre Kinder damit großen Gefahren aus.“ Denn Koniks sind wie alle Pferde Fluchttiere. Erschrecken sie, verteidigen sie außerdem ihre Herden und stürmen los.

Auch deshalb haben die Berliner Forsten einen Aufklärungsfilm von Antonia Gerke herstellen lassen, der sich im Internet anschauen lässt. Die begehbaren Koppeln ziehen zu viele Menschen an, die sich nicht an die überall ausgehängten Regeln halten. 25 Meter Abstand zu den Wildtieren sind vorgeschrieben. Auch gefüttert werden dürfen die Tiere nicht. Dazu kommt, erzählt Schuler, dass er immer wieder Anrufe erhält, die von toten Pferden berichten. „Dabei legen sich die Tier einfach gern in den Sand oder schlafen auch“, kann sich der Basdorfer ein Schmunzeln nicht verkneifen. Aufklärung ist daher für alle Helfer rund um Gut Hobrechtsfelde von höchster Priorität. „Wir müssen die Gäste, die hier ihre Freizeit verbringen wollen, auffangen und informieren“, sagt die Tierliebhaberin Philipp, die selbst Pferde hält. „Mein erstes habe ich mir mit 14 angeschafft und bin arbeiten gegangen, um es zu füttern“, erzählt die junge Frau, die aus der Nähe von Hamburg stammt, aber längst in Berlin lebt.

Ein neues Projekt verfolgt das Gut. Kleine Filme, die gerade entstehen, sind dann mit QR-Code abzuscannen und auf dem Smartphone zu sehen. Wie der von den 13 brüllenden Galloways, die aktuell vor allem die Hobrechtsfelder vom Schlafen abhalten. Damit zeigen die Bullen, wer auf dem Platz das Sagen hat. Auf einem Film hat Tina Philipp das festgehalten.

Dass Kletten im Schweif der Pferde kleben, ist ebenso natürlich, erläutert sie. Später wird die Mähne an diesen Stellen von den Wildpferden abgestreift und so gereinigt. Auch Zufüttern sei unnötig, ergänzt Landwirt Schuler. „Wir haben 2017 so viele Vorräte angelegt, dass wir gut auskommen“, erklärt er. An vielen Stellen in Hobrechtsfelde seien genug Kräuter und Gräser zum Abweiden gewachsen.

Die nächste Führung über die Wildpferdeweiden ist am 6. August um 16 Uhr ab der Scheune am Gut geplant. Filme unter www.facebook.com/AgrarGutHobrechtsfelde/videos