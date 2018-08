Mit Willensstärke und Gottvertrauen

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Erst vier Jahre ist es her, dass Taha Sif-Eddin aus Syrien nach Deutschland kam, weil er in der Heimat um sein Leben fürchtete. Gerade hat der Asylbewerber das Abitur nachgeholt. Und hofft auf die Zulassung zum Studium.

Zielstrebigkeit könnte sein zweiter Vorname sein. Taha Sif-Eddin weiß, was er will. „Mein größtes Ziel ist es, die Chancen zu nutzen, die sich mir in dieser Gesellschaft bieten“, sagt der 21-Jährige, der dafür alles gibt. Drei Jahre lang hat er von Montag bis Donnerstag das Abendgymnasium der Kreisvolkshochschule Barnim besucht – und überdies im Durchschnitt acht Stunden pro Tag Unterrichtsstoff gepaukt. Für Freizeit und Hobby blieb da wenig Zeit. Im ersten Schuljahr habe er so gut wie nichts verstanden und dennoch nicht aufgegeben, berichtet der Asylbewerber aus Syrien, der inzwischen fast geschliffen Deutsch spricht, weil er jede Gelegenheit zum Üben nutzt. Wegen seiner hellen Haut und weißen Haare sieht er keineswegs wie ein Araber, sondern eher wie ein Schwede aus. „Ich bin ein Albino“, sagt Taha Sif-Eddin zur Erklärung. Dieser Umstand ist schuld daran, dass er kein direktes Sonnenlicht verträgt, was seine Flucht schwieriger gemacht hat. Das Abitur hat der Wahl- und Noch-Eberswalder mit einem Notendurchschnitt von 2,4 bestanden. Als einer von nur drei erfolgreichen Abendgymnasium-Absolventen. Neun Frauen und Männer hatten den Kurs begonnen.

Für Taha Sif-Eddin steht fest, dass jede Integration nur gelingen kann, wenn der betroffene Asylbewerber in der Lage und willens ist, sich sein neues Leben mit jeder Menge Einsatz zu erobern. Und wenn die Gesellschaft ihm die Chance dazu einräumt. Er selbst ist etlichen Türöffnern dankbar – allen voran Beatrix Spreng aus Joachimsthal. Die evangelische Pfarrerin hat der Syrer kennengelernt, als er im Asylbewerberheim in Althüttendorf untergebracht war. „Sie hat mir in jeder Beziehung unglaublich geholfen und ist für mich und meinen Bruder zur Mit-Mutter geworden“, sagt Taha Sif-Eddin voller Dankbarkeit. Die Christin und die praktizierenden Moslime sind längst befreundet und werden auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Fünf Monate hat die syrische Familie, zu der neben seinem Bruder (23) auch noch sein Vater (52), ein Maurer, gehört, sogar im Pfarrhaus gewohnt, weil sie es in Althüttendorf nicht mehr ausgehalten hatte. „Mein Vater hat Asthma, ich leide an einer Augenallergie, wir mussten da raus“, blickt Taha Sif-Eddin zurück.

Inzwischen wartet der junge Mann auf die Zulassung zum Wirtschaftsinformatikstudium in Berlin, das im Oktober beginnt. Es ist ihm bereits gelungen, ein Stipendium der Heinrich-Böll-Stiftung bewilligt zu bekommen. Auch die schulische Ausbildung war ihm durch Zuschüsse von der Start-Stiftung erleichtert worden, die er erfolgreich beantragt hatte. Seine berufliche Zukunft sieht Taha Sif-Eddin in der Führungsetage irgend eines großen Unternehmens. „Deshalb werde ich mich, wenn weiter alles klappt, nach dem Studium in einer europäischen Hauptstadt niederlassen“, kündigt der Asylbewerber an, der für sich in Eberswalde daher auf Dauer keine Perspektive sieht.

Welch unglaublich positive Aussichten für jemanden, der noch 2014 vor dem Scherbenhaufen seines bisherigen Lebens stand. Im vom Bürgerkrieg zerrütteten Syrien war Taha Sif-Eddin behütet in der Stadt Hama zu Hause, als er aus heiterem Himmel verhaftet und erst nach 30 Tagen im Gefängnis freigelassen wurde. Es habe sich um eine Namensverwechslung gehandelt, bekam er zu hören. Danach war für den Jugendlichen nichts mehr wie vorher. Ständig wurde er von Polizisten auf der Straße angesprochen. Als dann noch die Einberufung zur Armee eintraf, stand für die Familie fest, dass sie Syrien verlassen muss. „Ich wollte nicht auf meine Landsleute schießen“, betont Taha Sif-Eddin.

Im Gefängnis sei mit ihm etwas passiert, das ihn fürs Leben gestärkt habe, sagt der Asylbewerber. „Ich habe zu Allah gefunden. Mein Gottvertrauen hat mich die Strapazen der Flucht überstehen lassen. Und es hilft mir, in meinem neuen Zuhause klarzukommen“, betont er.

Sein Weg von Syrien auf dem Schlauchboot übers Mittelmeer zur griechischen Insel Samos wäre Stoff für eine eigene Geschichte, die sich bis auf den glücklichen Ausgang aber wenig von denen unterscheidet, die schon häufiger erzählt wurden. Zu Taha Sif-Eddins Stationen gehörten überdies Athen, Paris, Hannover, Eisenhüttenstadt, Frankfurt (Oder) und Althüttendorf. Seit Juli 2015 lebt der junge Mann mit Vater und Bruder im Brandenburgischen Viertel