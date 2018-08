Neue Fitnessgeräte im Stadtpark

Marco Winkler

Kremmen (MOZ) Der Mehrgenerationenspielplatz im Kremmener Stadtpark nimmt immer mehr Gestalt an: Für 11 000 Euro wurden drei neue Outdoor-Fitnessgeräte angeschafft.

Eine hohe Summe, könnte der Laie denken. Durch Fördermittel schrumpfte jedoch der Eigenanteil der Stadt Kremmen auf ein vertretbares Maß. Möglich gemacht hat das eine Zuwendung des Landes Brandenburg zur Förderung der Ländlichen Entwicklung in Höhe von knapp 8 200 Euro, wie Janine Teßmann aus der Verwaltung informiert. In zwei Wochen könnten die neuen Bein- und Armtrainer freigegeben werden. Info-Tafeln geben Auskunft, wie die Gerätschaften zu benutzen sind.

Für 2019 sei die Anschaffung zweier weiterer Sportgeräte geplant. „In der Mitte ist zudem eine Sitzgruppe vorgesehen, um den Platz noch attraktiver zu gestalten“, so Janine Teßmann. Schon 2017 wurde der Platz aufgehübscht. Bundes- und Landesmittel ermöglichten drei Fitness-Geräte und eine Kletterpyramide.

Neuigkeiten gibt es ferner zur Badestelle am Beetzer See: Wie berichtet, wurden hier – ebenfalls mit Fördermitteln – eine Schaukelkombination und ein Sitzkarussell installiert. „Parallel zu den Geräten in Kremmen, wird der Fallschutz in den kommenden zwei Wochen aufgetragen“, so Janine Teßmann. Heißt: Spätestens in 14 Tagen sollten Kinder schaukeln und Karussell fahren können.