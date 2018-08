Bauernpräsident Rukwied: „Jetzt sind die Länder gefragt“

Mathias Puddig

Berlin (MOZ) Erst am Mittwoch korrigierte der Deutsche Bauernverband seine Ernteprognose nach unten, Verbandspräsident Joachim Rukwied beschreibt die Dürrefolgen als dramatisch. Die Branche stelle sich auf Ausfälle in Milliardenhöhe ein, sagt er im Gespräch mit Mathias Puddig.

Herr Rukwied, ich erreiche Sie gerade auf Ihrem eigenen Hof. Wie sieht es bei Ihnen aus?

Ich bin in der Region Heilbronn zu Hause. Hier war die Getreideernte unterdurchschnittlich: Bei der Wintergerste sind es minus zehn Prozent, beim Weizen minus 15, bei der Braugerste bis zu minus 20 Prozent. Der Raps hat 30 Prozent weniger. Es wird von Tag zu Tag trockener. Sogar jüngere Weinreben leiden schon unter der Trockenheit.

Und deutschlandweit?

Die Lage ist dramatisch, insbesondere im Norden und im Osten. Wir haben jetzt die zweite Erntemeldung korrigiert. Die erste lag beim Getreide bei 41 Millionen Tonnen. Das wären schon sieben Millionen Tonnen weniger gewesen als im Schnitt der letzten fünf Jahre. Das mussten wir aber runterkorrigieren auf 36 Millionen Tonnen. In manchen Regionen hat es zwei Monate lang nicht geregnet. Dort haben wir Ausfälle von bis zu 70 Prozent.

Sie haben eine Milliarde Euro Soforthilfen ins Gespräch gebracht. Reicht das denn noch?

Ich habe gesagt, dass das wünschenswert wäre. Man muss ja realistisch bleiben. Am Dienstag habe ich mit einem Landesbauernpräsidenten gesprochen, der nicht glaubt, dass das ausreicht. Aber wir brauchen natürlich auch die Zustimmung in der Politik. Fakt ist: Die Schäden sind weitaus größer. Allein beim Getreide gehe ich eher von Schäden von 2,2 Milliarden Euro aus, und da kommen die Schäden bei Raps, Zuckerrüben, Kartoffeln und Gemüse noch dazu. Auch der fehlende Futteraufwuchs ist ein großer Faktor. In manchen Regionen fielen der zweite und der dritte Grasschnitt aus, und der Mais steht schlecht. Teils ist er nur kniehoch. Insgesamt erwarten wir Schäden von mehreren Milliarden Euro. Aber das können wir noch nicht exakt beziffern.

Das sagt ja auch Ministerin Klöckner: Es kann keine Bundeshilfen geben, solange die Verluste nicht konkret benannt sind. Haben Sie das Gefühl, dass die Politik auf Ihre Sorgen eingeht?

Die Probleme werden bearbeitet. Ich bin in Kontakt mit der Bundesministerin und verstehe, dass sie valide Daten braucht. Deshalb ist höchste Geschwindigkeit angesagt. Die statistischen Landesämter müssen valide Daten liefern, sodass die Politik schnell entscheiden kann. Da muss man Gas geben.

Frau Klöckner hat angekündigt, das Thema am 22. August nochmal ins Kabinett zu bringen. Ist das schnell genug?

Man muss sich am Machbaren orientieren. Wenn sie am 22. August auf der Basis valider Daten konkrete Dinge vorschlagen kann, dann würde ich das als schnelles Handeln bezeichnen.

Wo muss mehr getan werden?

In erster Linie sind die Bundesländer gefragt. Die müssen jetzt den Notstand ausrufen, die müssen budgetäre Entscheidungen treffen. Wenn die Bundesländer jetzt das Ganze anschieben, dann bin ich zuversichtlich, dass der Bund das ergänzen wird. Wir erwarten, dass die Länder jetzt erste Zeichen setzen.

Die Grünen erwarten im Gegenzug, dass die Landwirtschaft klimafreundlicher wird. Was können Sie da liefern?

Die Landwirtschaft arbeitet bereits klimafreundlich. Die Emissionen bei der Erzeugung von Milch betragen beispielsweise nur 15 Prozent dessen, was in weniger entwickelten Regionen der Welt ausgestoßen wird. Und das reicht uns noch nicht: Der Bauernverband hat eine Klimastrategie entwickelt und sich selbst Reduktionsziele gesetzt. Das wollen wir zum Beispiel durch bessere Ausbringtechnik beim Düngen erreichen. Da sind wir aber nicht erst seit 2018 dran.

Eine andere Frage ist es, sich auf ein verändertes Klima einzustellen. Was ist da denkbar? Sollten Wasserspeicher eingerichtet werden?

Der Großteil der Fläche wird aus Kostengründen nicht beregnet werden können. Deshalb setzen wir auch auf Züchtungen, auf Sorten, die trocken- und hitzetoleranter sind. Neue Züchtungsverfahren wie Crispr/Cas wären hilfreich. Da hat aber jetzt die EU die Bremse gezogen.