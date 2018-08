Kirchhofstraße bleibt weiter gesperrt

Annemarie Diehr

Fürstenwalde (MOZ) Wer wegen der Fahrbahnerneuerung in der Kirchhofstraße in den vergangenen zehn Tagen weite Umwege fahren musste, wird enttäuscht sein: Die Sperrung bleibt weiter bestehen und wird, so der Plan, erst am 10. August aufgehoben. Ursprünglich sollten Fahrzeuge ab Freitag auf der Nord-Süd-Verbindung wieder rollen – so wie es in der August-Bebel-Straße schon am Dienstag der Fall war.

„Wir sind vorfristig fertig geworden“, sagt Bauleiter Olaf Winkler von der Firma Mainka Straßenunterhaltung aus Hennickendorf. Die einseitige Sperrung zwischen Rauener und Langewahler Straße in Richtung Süd konnte daher aufgehoben werden – von Staus, die sich in den vergangenen Tagen auf der Rauener, Hauff- und Puschkinstraße gebildet hatten, keine Spur mehr. Auf 325 Metern wurde die löcherige Decke der August-Bebel-Straße erneuert; die Fahrbahnmarkierung erfolgt nachträglich durch den Landesbetrieb Straßenwesen.

Gleiches passiert in der Kirchhofstraße, zwischen Feld- und Frankfurter Straße. Allerdings kann dort die Fahrbahn nicht bei laufendem Verkehr weiß gekennzeichnet werden. Der Grund für die Verzögerung liegt aber woanders: „Das Unternehmen, das die Straßenmarkierung ausführen soll, steckt noch auf der Autobahn fest“, sagt Bauleiter Andreas Porzig von der Firma Oevermann aus Eisenhüttenstadt. Will heißen: Das beauftragte Unternehmen ist noch auf einem Autobahnabschnitt gebunden, kennzeichnet dort Fahrbahnverläufe.

„Es ist Hochsaison“, begründet Porzig mit Blick auf die Auftragslage von Bauunternehmen. Ohne die Markierungenkönne die Kirchhofstraße jedoch nicht freigegeben werden – die Fertigstellung der Straße verzögere sich um eine Woche.

Am Mittwoch wurde auf dem 400 Meter langen Abschnitt nach Trag- und Bindeschicht die Asphaltdecke gegossen. Rund 220 Tonnen des Fahrbahnbelags brachte der Asphaltfertiger auf den vorbereiteten Untergrund auf. 3,5 Zentimeter dick ist diese letzte Schicht – und heiß. „Mit 170 Grad Celsius wird der Asphalt geliefert“, sagt Polier Burkhard Krause. 24 Stunden lang müsse er nach dem Auftrag abkühlen. „Bei der Hitze kühlt er so schnell aber nicht“ so Krause weiter.

Dennoch könne heute damit begonnen werden, die Anschlussfugen der angrenzenden Straßendecken aufzuschneiden und mit der neuen Decke zu vergießen. Dann fehlen nur noch die weißen Markierungen.