Schreibtischarbeit und Sozialarbeit in einem

Bernhard Schwiete

Storkow (MOZ) Die Stadt Storkow hat eine neue Jugendkoordinatorin. Sabine Ulrich arbeitet aber nicht nur am Schreibtisch im Rathaus. Zeitlich in gleicher Weise bringt sie sich im Jugendclub in der Karl-Marx-Straße mit ein, damit die Jugendlichen dort eine weibliche Ansprechpartnerin haben.

Seit 1. Juli arbeitet Sabine Ulrich im Dienst der Stadt Storkow. Der Sommer ist ein guter Zeitpunkt für ihren Einstieg, findet sie. „Natürlich bin ich noch dabei, mich einzuarbeiten. Aber die Ferien sind eine gute Gelegenheit, die Jugendlichen kennen zu lernen“, sagt sie und lobt im selben Atemzug das „super Ferienprogramm“ mit Kunstprojekten und Ausflügen, das ihre neuen Kollegen ausgearbeitet haben. Dass die Teilnehmerzahlen dabei bislang nicht ganz so waren wie erhofft, liegt nach einhelliger Meinung aller am Wetter, das eher an einen der zahlreichen Badestrände lockt. Aber es gab auch Ausnahmen. „Vergangene Woche waren wir zum Stand-Up-Paddling in Wendisch Rietz. Das wurde sehr gut angenommen“, erzählt Sabine Ulrich.

Ihr Aufgabenfeld ist etwas anders konzipiert als das ihrer Vorgängerin Maxi Wollschläger. Die Jugendkoordination, bei der es um Vernetzung, die Entwicklung von bedarfsgerechten Projekten und den Austausch mit Behörden oder auch den Stadtverordneten geht, macht nur die Hälfte ihrer Vollzeitstelle aus. Regelmäßig ist die 33-Jährige auch als Sozialarbeiterin im Jugendclub „Sport- und Freizeitoase“ in der Karl-Marx-Straße anzutreffen. Dort war ihr Kollege Andreas Provezza bislang oft auf sich allein gestellt, und zudem haben die Jugendlichen dort nun auch eine weibliche Ansprechpartnerin. „Wir wollen die jungen Menschen in ihrer Persönlichkeit stärken, aber auch in unterschiedlichen Lebenslagen unterstützen“, sagt Sabine Ulrich. Dazu seien oft sozialpädagogische Gespräche notwendig. „Das liegt auch an der Klientel, die wir hier im Jugendclub haben.“ Viele hätten einen Migrationshintergrund, darunter auch Flüchtlinge. „Die Sprachbarriere und die unterschiedlichen Kulturen erschweren die Kommunikation manchmal.“ Aber auch andere Jugendliche kämen aus sozial eher schwachen Familien.

Für vertrauensvolle Gespräche müssen sich die Jugendlichen und sie als Erwachsene indes erst einmal kennen lernen, ist der Neuen bewusst. „Dafür braucht man viel Zeit und Geduld. Wichtig ist es, immer offen, ehrlich und authentisch zu sein. Ich denke, ich bin hier gut angekommen, und zu vielen ist schon ein Vertrauensverhältnis entstanden“, sagt sie.

Diese Arbeit an der Basis, mit direktem Kontakt zu den Jugendlichen, war der Grund, warum sie sich für die Stelle in Storkow interessierte, erzählt die Beeskowerin. Zuvor war Sabine Ulrich im Allgemeinen Sozialen Dienst für zwei kommunale Jugendämter tätig, zunächst in der Stadt Frankfurt (Oder), dann im Landkreis Dahme-Spreewald. Von ihren dortigen Erfahrungen will sie in Storkow profitieren. „Ich kann in Konfliktsituationen reagieren“, sagt sie. Ihre berufliche Laufbahn begann die diplomierte Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin einst in der stationären Jugendhilfe, als Heimerzieherin in Berlin.

Für Storkow will sie in Zukunft erreichen, dass noch mehr junge Menschen als bisher die Angebote der Jugendarbeit wahrnehmen, auch durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Außerdem gibt es Gedankenspiele zu einem neuen informellen, frei zugänglichen Treffpunkt für die Jugendlichen in Storkow. Dass so etwas von vielen gewünscht wird, habe im vergangenen Jahr eine Umfrage unter den Schülern an der Europaschule ergeben. Die Sommerferienangebote, die jetzt angesichts der Hitze und fehlender Teilnehmer teilweise ausfielen, will Sabine Ulrich kurzerhand im weiteren Jahresverlauf nachholen.