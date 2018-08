Gräber auf Friedhof geschändet

Janet Neiser

Wellmitz/Möbiskruge (MOZ) Auf dem historischen Friedhof in Wellmitz sind jüngst mehrere Grabstätten zerstört worden. Der Pfarrer will Anzeige erstatten. Auf dem Möbiskruger Friedhof hingegen hat es ein Unbekannter immer wieder auf dasselbe Grab abgesehen.

„Wirklich? Nein, ich habe nichts gesehen und auch nichts gehört“, beteuert ein Rentner, der gleich gegenüber vom Wellmitzer Kirch-Friedhof wohnt, von den umgestoßenen Grabsteinen allerdings noch nichts mitbekommen hat. Im vergangenen Jahr habe er hin und wieder mal junge Leute gesehen, die sich dort getroffen hatten – allerdings tagsüber. „Das ist natürlich nicht schön“, sagt er mit Blick auf die jüngsten Zerstörungen auf dem Friedhof, auf dem im Jahr 1924 die letzte Beerdigung stattgefunden hat. „Ich werde da mal genauer drauf achten“, versichert er und fügt hinzu, dass er früher viel häufiger mal zum Friedhof rübergegangen sei. Aber das war einmal.

Das Bild, das er jetzt dort vorfinden würde, ist traurig. Gleich hinter dem Eingang offenbart sich das Ausmaß der Zerstörung. Mehrere Grabsteine sind vom Sockel gestoßen worden, Grabbeschriftungen teilweise zersplittert. „Du warst des Vaters Freude, der Mutter großes Glück, gingst unter wie die Sonne, liesst uns Schmerz zurück.“ Auch dieser Grabstein, der die ganze Trauer einer Familie um ihr Kind offenbart, liegt nun wie weggeworfen auf dem Friedhof.

„Hier ist unwiederbringlich ein Stück Kultur verlorengegangen“, betont der evangelische Pfarrer Martin Groß. Mitarbeiter hätten ihm zunächst von dem Schaden berichtet, den er sich dann natürlich sofort selbst angesehen hat. „Dieser Friedhof ist ein Kulturdenkmal, hier handelt es sich um Erinnerungskultur“, sagt er.

Was genau passiert ist, das weiß keiner. Aber es sieht ganz danach aus, dass irgendjemand zu viel Kraft und möglicherweise an einer Mutprobe teilgenommen hat. Es ist Vandalismus. Blinde Zerstörungswut. Punkt.

„Nein, wir haben nichts mitbekommen“, berichtet eine Frau aus der Nachbarschaft. Theoretisch hätten sie und ihr Mann etwas hören müssen, bei der Hitze seien sie länger wach. „Aber ob man dann wirklich etwas gehört hätte?“, fragt sie sich kurz darauf. „Die Grabsteine fallen ja auf Gras.“ Was sie auch ärgert, ist die kaputte Friedhofsmauer. Da habe sich seit Jahren nichts getan. „Berichten Sie da mal drüber“, gibt sie mit auf den Weg.

Pfarrer Martin Groß kennt das Problem mit der Mauer. Es mangele schlicht am Geld. Verantwortlich für den Friedhof ist die Kirche. „So etwas ist teuer“, sagt er und erzählt, dass er erst jüngst mit Kindern gesprochen habe, die an der Mauer saßen und Stein für Stein herausgezogen hätten, so als handele es sich dabei um ein Ausgrabungsprojekt. Bezüglich der Zerstörung der Grabstätten werde er wohl noch Anzeige gegen Unbekannt erstatten. Was aus den kaputten Steinen wird? Auch hier werde eine Reparatur teuer. Und Geld dafür sei nicht da. Hinzu komme die Befürchtung, dass es nicht der letzte Akt von Vandalismus gewesen ist. Was sich Martin Groß wünscht? Dass sich jeder ein bisschen verantwortlich fühlt.

Auch in Möbiskruge gibt es Ärger auf dem Friedhof. Doch der Fall ist anders gelagert, als die blinde Zerstörungswut in Wellmitz. Dort ist immer ein und dasselbe Grab betroffen. „Ich habe mittlerweile Anzeige erstattet“, berichtet eine Frau. Das Grab ihres im vergangenen Jahr verstorbenen Mannes sei bereits wiederholt beschädigt worden. Unter anderem die Blumen sind ihr zufolge mit Essig getränkt worden. Das habe sie noch gerochen, als sie auf den Friedhof ging. Zudem wurden mehrmals Gegenstände gestohlen: eine Wachsrose beispielsweise und eine Engelsfigur. „So etwas macht man doch nicht.“ Sie habe dem Täter sogar einen Zettel auf dem Grab hinterlassen, den fand sie später im Papierkorb auf dem Friedhof wieder.