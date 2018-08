Wenn die Grenzen verfließen

Christopher Braemer

Frankfurt (Oder) (MOZ) Dass sie Polen liebt und Romantikerin ist, das war schon kurz vor ihrer Lesung klar. Tina Stoheker – Viadrina-Jutebeutel, Sandalen, Dickrandbrille – konnte es sich nicht verkneifen, den Blick auf die zwei Seiten der Oder an Deck des Kahns „Onkel Helmut“ zu genießen. Auf der einen Seite Słubice, auf der anderen Seite Frankfurt (Oder) – der ideale Ort für die Lesung einer Lyrikerin, die sich den deutsch-polnischen Beziehungen verschrieben hat.

„Der Fluß bringt uns voran. Zu den Arbeitszeiten vergessen wir ihn. Aber wir wissen stets, wo wir sind, daß wir uns zwischen Ländern und Sprachen bewegen in jener Zwischenwelt, die kein Niemandsland ist“, liest Stroheker aus ihrem Buch „Pommes Frites in Gleiwitz“ (2003). Sie erzählt vom Poetendampfer, der einst zwischen Stettin und Görlitz pendelte, von ihren ersten Begegnungen mit Polen, von lustigen Grillabenden im Wald und natürlich von der Oder. Und wenn sie so liest, dann lässt sie die Zeit stillstehen – und die Grenzen zwischen Deutschland und Polen verfließen.

Trotz des Niedrigwassers konnte der flache Oderkahn mit leichter Verspätung ablegen. Für die vom Kleist-Museum organisierte Lesung hat er sich dann ein stilles Plätzchen in der Nähe eines schattigen Ufers gesucht. So war es auf der literarischen Oderfahrt „Fließende Grenzen“ am Dienstagabend angenehm kühl, auch wenn es aufgrund der zahlreichen Interessenten keinen freien Platz mehr gab. Die Lesung wurde aufgelockert durch die Fragen von Marta Bakiewicz. Die Wissenschaftlerin am Collegium Polonicum in Słubice hat sich jahrelang mit der Literatur von Stroheker beschäftigt.

„Für mich ist Polen eine der wichtigen Entdeckungen im Leben“, erzählt die gebürtige Ulmerin Stroheker, heute in der Kleinstadt Esslingen bei Stuttgart lebend. „Auch wenn ich keine familiären Beziehungen, keine schlesische Babka (Großmutter – Anmerkung der Redaktion) habe.“ Ihre Literatur beschäftigt sich mit deutsch-polnischen Begegnungen und ihren Reisen. Das erste Mal in Polen, das war 1977, Stroheker interessierte sich für das Nachbarland, wie sie erzählt. Dann packte sie das Polen-Fieber, und sie kam zahlreiche Male zurück, mal mit Stadtschreiber-Stipendium, mal einfach so mit dem Rucksack.

„Ich habe polnische Gedichte entdeckt, die haben mich fasziniert“, erzählt die 70-jährige Schriftstellerin in der Pause. Vor allem die Verse von Wisława Szymborska und Zbigniew Herbert, zwei der bedeutendsten polnisches Lyriker des vergangenen Jahrhunderts, hätten es ihr angetan. Die studierte Politikwissenschaftlerin und Germanistin Stoheker wurde in den Jahren darauf so erfolgreich im Schreiben, dass sie sich nach zehnjähriger Tätigkeit als Lehrerin in Göppingen nur noch darauf konzentrierte. Heute ist sie selbst eine Größe, vielfach ausgezeichnet und ins Polnische übersetzt. Nach ihrem ersten Besuch in Auschwitz vor mehr als 40 Jahren hat Stroheker gelernt, dass Polen mehr ist.