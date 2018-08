Rüdersdorfer Brücke wird erst 2019 fertig

Uwe Spranger

Rüdersdorf (MOZ) Die Straßenbrücke über den Kalkgraben wird in diesem Jahr nicht mehr fertig. Die Bauverantwortlichen in der Rüdersdorfer Gemeindeverwaltung rechnen aufgrund neu aufgetauchter Schwierigkeiten mit einer Freigabe frühestens Anfang 2019.

Einmal war der Fertigstellungstermin bereits nach hinten gerückt worden. Von August auf November dieses Jahres. „Mit großer Sicherheit“ müsse man nun aber damit rechnen, dass sich die Arbeiten bis ins nächste Jahr hinziehen, sagt Robert Knobloch, Fachbereichsleiter Bau im Rüdersdorfer Rathaus. Und ob die Freigabe im ersten Quartal erfolgen könne, werde vom Wetter im Winter abhängen, fügte er hinzu.

Vor wenigen Tagen war der zweite Bauabschnitt fertig geworden. Der Autoverkehr rollt nun über die bereits erneuerte Fahrbahn, die Straßenbahn sogar schon länger wieder über ihr angestammtes Brückenteil. Die Tram war auch ein Grund dafür, dass die Brücke nicht komplett abgerissen und eine neue gebaut wurde. „Die Straßenbahn sollte nicht über längere Zeit unterbrochen werden, damit sich die Leute nicht vom öffentlichen Personennahverkehr umorientieren“, erklärt Knobloch. Auch der Schülerverkehr zum Gymnasium wäre betroffen gewesen.

Zum anderen wäre sonst der kurze Weg zum Krankenhaus unterbrochen worden, wären lange Umwege auf Rettungsfahrzeuge, Feuerwehr und auch alle anderen Kraftfahrer zugekommen, denn der gesamte Verkehr zwischen Kalkberge und den Wohngebieten Friedrich-Engels-Ring und Brückenstraße rollt über diese Brücke. Deshalb blieb sie auch während der Bauzeit halbseitig befahrbar.

Die nunmehr zu erwartende Verzögerung begründet Knobloch zum einen damit, dass wieder einmal Leitungen nicht da gelegen hätten, wo sie hätten liegen sollen. Deshalb habe man unter der Brücke zusätzlich ein Gerüst als Provisorium bauen müssen.

Überdies sollten die Versiegelungsarbeiten von unten im mittleren Bereich eigentlich von einem Floß aus ausgeführt werden, erläutert der Baufachbereichsleiter. Der sehr niedrige Wasserstand im Kalkgraben aufgrund der Trockenheit mache dies aber unmöglich. Also müsse auch dort mit einem festen Gerüst operiert werden. Damit sei sehr wahrscheinlich eine lichte Höhe von drei Metern, die das Passieren von Booten bis zu einer bestimmten Größe ermöglichen sollte, nicht zu gewährleisten. Anlieger würden darüber informiert, kündigte der Verwaltungsmitarbeiter an.

Zuvor hatte es bereits Probleme mit einer Zufahrt für Baufahrzeuge gegeben. Dort musste extra eine Böschung verstärkt werden. Nicht zuletzt war eine nun aufgetragene Spezialschicht unter dem Asphalt eigentlich nicht vorgesehen.

Die Verantwortlichen in der Gemeinde hoffen, dass die Brücke nach der Sanierung erst einmal wieder 20 bis 30 Jahre hält. Es sei aber offen, ob das klappt, gab Knobloch zu, denn es gibt keine Erfahrungswerte. Einzige vergleichbare Brücke ist die Elsenbrücke in Berlin. In jedem Falle müsse auch im Nachhi­nein ständig beobachtet werden, ob irgendwo Risse an dem Bauwerk auftauchen.

Die Straßenbrücke über den Kalkgraben wurde 1974 als Spannbeton-Hohlkörperplatte errichtet und war zu DDR-Zeiten ein Sonderbau. Sie ist 108 Meter lang und 17 Meter breit. In den Jahren 1997/98 war bereits einmal eine Instandsetzung des Fahrbahn- und Gehwegbelages erfolgt, aber vor der Sanierung kam der Bauhof mit dem Flicken der Schlaglöcher kaum noch nach.

Für die Sanierung investiert die Gemeinde mehr als 1,7 Millionen Euro, etwa drei Viertel davon schoss das Land Brandenburg als Fördermittel zu.