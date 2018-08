Warum nur eine Säule aus Eichenholz?

Volkmar Ernst

Liebenwalde (MOZ) Pfarrerin Manuela Jecht ist optimistisch, dass die Winterkirche bei Eis und Schnee draußen wieder genutzt werden kann. Dass der Umbau dann noch nicht komplett fertig sein wird, vermutet auch sie, als sie sich Mittwoch auf der Baustelle umsieht. Der Fußboden fehlt vollständig, ebenso der zweite Treppenaufgang, der bei Einbau der Winterkirche damals einfach rausgerissen worden war. Er wird gerade in einer Tischlerei neu angefertigt und soll die gestörte Harmonie des Raumes wieder herstellen. Einige Elektroleitungen liegen bereits unter Putz, andere Leitungen hängen noch an den Wänden. Restaurator Oliver Helle aus Rhinow steht auf dem verbliebenen Treppenaufgang. In der Hand hält er einen Schwamm und entfernt von der Wand vorsichtig die Staubschichten, die sich über die Jahre darauf abgelagert haben. Zum Vorschein kommen helle Farben und sogar die Muster der ehemals vorhandenen Ausmalung. Sie sollen dort, wo sie noch vorhanden sind, wieder sichtbar gemacht werden. Doch abgesehen vom Treppenaufgang zur Orgelempore wurden die Malereien auf den anderen Wänden beim Einbau der Winterkirche überstrichen. Sie freizulegen, das ist auch jetzt nicht geplant.

Wichtigstes Anliegen ist es, den Innenraum der Schinkelkirche wieder erlebbar zu machen, und zwar so, dass die Winterkirche ihre Funktion erfüllen kann und dennoch nicht als Fremdkörper wahrgenommen wird. Deshalb soll unter anderem die Abtrennung durch eine verglaste Faltwand erfolgen, die im Sommer zur Seite geschoben werden kann und im Winter durch das Glas den Blick ins Kirchenschiff ermöglicht.

Eigentlich sollte die Sanierung Ende September abgeschlossen sein. Doch wie immer steckt bei solchen Vorhaben – selbst wenn es sich um eine Kirche handelt – der Teufel im Detail. Speziell handelt es sich hier beispielsweise um die Säulengalerie, die die Orgelempore trägt. Bei den Untersuchungen wurde festgestellt, dass eine Säule aus Eiche gefertigt wurde, die drei anderen hingegen aus Kiefer. Selbst in den alten Bauunterlagen ist kein Hinweis darauf zu finden, warum das so ist, berichtet Pfarrerin Manuela Jecht. Ob eine zweite Säulenreihe eingezogen werden soll und muss, um die Orgelempore zu stützen, wird mit dem Denkmalschutz gerade noch diskutiert. Doch für die alte Deckenkonstruktion, die unter der nachträglich eingezogenen Zwischendecke bei deren Abriss zutage trat, wurde schon ein Kompromiss ausgehandelt. Sie wird wieder in alter Schönheit erstrahlen und erlebbar bleiben, auch wenn die nachträglichen eingezogenen Stahlträger nicht entfernt werden. „Wir werden sie so mit Farbe versehen, dass sie in den Hintergrund treten und dann kaum noch auffallen“, erklärt Malermeister Jürgen Ehmke dazu.

Es gibt noch viel zu tun, und selbst wenn im Winter noch nicht alles fertig sein sollte, dass die sanierte Winterkirche dann schon genutzt werden kann, da ist sich Pfarrerin Manuela Jecht sicher und freut sich.