Wolken, Regen und Gewitter statt Sonne satt

dpa

Potsdam (dpa) Die Sonne legt am Donnerstag in Berlin und Brandenburg eine Pause ein. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ist mit vielen Wolken sowie Regen und Gewittern zu rechnen. Im Nordwesten der Region erwarten die Wetterexperten am Vormittag Sturmböen, Starkregen und Hagel. Auch im Südosten Brandenburgs könne es am Tag zu Hitzegewittern kommen. Es wird wieder heiß: bis zu 35 Grad.

In der Nacht zum Freitag gibt es dann laut DWD letzte Schauer und Gewitter. Die Temperaturen gehen auf 21 bis 16 Grad zurück. Am Freitag ist den Prognosen zufolge die Sonne dann wieder zurück - mit Temperaturen zwischen 32 und 36 Grad.