Polens größtes Open-Air-Festival beginnt

dpa

Küstrin (Kostrzyn) (dpa) Mehr als 100 Bands in drei Tagen: Am Donnerstag startet Polens größtes Open-Air-Festival „Pol'and'Rock“. Musikfans läuteten die ausgelassene Party im Freien bereits vor dem offiziellen Startschuss ein. Seit Tagen reisten sie in die deutsch-polnische Grenzstadt Küstrin an der Oder, sagte Festival-Chef Jerzy Owsiak. Das Festival dauert vom 2. bis zum 4. August.

Owsiak organisiert das Kultevent bereits zum 24. Mal, erstmals unter einem neuen Namen. Als „Haltestelle Woodstock“ wurde die Veranstaltung in Erinnerung an das US-Musikfest von 1969 bekannt. Wegen Markenstreitigkeiten änderte Owsiak nun den Namen in „Pol'and'Rock“. Ansonsten wäre aus dem kostenfreien ein kommerzielles Event geworden, erklärte er.

„Wir haben unser ganzes Herzblut in das Festival gesteckt“, kündigte er mit Blick auf die mehr als 100 geplanten Auftritte polnischer und internationaler Bands an. Zum Line-Up zählt unter anderem die britische Heavy-Metal-Band Judas Priest. Im vergangen Jahr kamen rund 700 000 Besucher. Die Veranstalter erwarten auch in diesem Jahr Hunderttausende Gäste.