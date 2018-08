Es stinkt mal wieder am Mühlenfließ in Briesen

Cornelia Link-Adam

Briesen Der Wassergraben durch Briesen, auch Mühlenfließ genannt, stinkt mal wieder. Die Anwohner sind genervt.

Während in der Region Flüssen und Badeseen jüngst wieder eine gute Wasserqualität bescheinigt wurde, wollen die Anwohner vom Briesener Mühlenfließ am liebsten nur noch weg. „Wir haben Straßenlärm wegen der Autobahn-Bauarbeiten vor der Tür und den Gestank vom Mühlengraben noch dazu“, sagt Ursula Alter. Aktuell könne man nicht mehr die Fenster öffnen. „Das Wasser schillert grau und weiß, und nichts wird gemacht“, fügt sie genervt an. Ihr Mann, Martin Alter, hat mit anderen Betroffenen gegen die Zustände über zehn Jahre angekämpft. Unterschriften wurden gesammelt, Politiker und Behörden in die Spur geschickt. Gebracht habe das alles nichts. „Wir haben resigniert.“

Dass das Wasser kaum fließt, mit Algen überzogen ist und stinkt, das sieht man an vielen Stellen „Früher wurde das Fließ ja auch noch regelmäßig gesäubert, das Schilf rausgeholt. Doch jetzt steht alles voll“, sagt Ursula Alter. Sie sieht den Landschaftspflegeverband „Untere Spree“ in der Pflicht. Ähnlich sieht das Briesens Gemeindebürgermeister Gerd Schindler. „Wir haben für Tausende Euro in den letzten drei Jahren das Fließ extra belüften lassen, das hat alles nichts gebracht.“

Der Graben sei zugewachsen, dies zu ändern sei Aufgabe des Verbandes. Gerüchte, er verhindere das Beschaffen von Fördermitteln, weist er von sich. „Das ist Verleumdung, im Gegenteil, wir kämpfen seit Jahren um die Säuberung.“ Schindler sieht aber weiter oben, an den verschlammten Seen die Ursache. „Besitzer Walter Brune macht sie nicht alleine sauber, würde sich bei Förderung aber beteiligen.“

Den Auftrag, für das Fließ Fördermittel zu besorgen, hat Odervorlands Ordnungsamtsleiter Torsten Reichard aktuell nicht auf dem Tisch. „Letztes Jahr war das Wasser mit Belüftung noch glasklar, dieses Jahr ruht die Aktion.“ Torsten Weidner vom kritisierten Landschaftspflegeverband betont, die Technik sei am Briesener Graben noch vorhanden, könnte zeitnah reaktiviert werden. „Aber wir haben seitens der Gemeinde bislang kein Signal bekommen, erneut zu belüften. Das hat man ja dieses Jahr aus Kostengründen eingestellt.“ Allerdings würde dadurch nicht die Ursache bekämpft, denn die läge im vorgelagerten, mit Algen überfrachteten Petersdorfer See.