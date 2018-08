Feuerwehren mehrfach gefordert

Uwe Spranger

Hönow (MOZ) Die Feuerwehren der Gemeinde Hoppegarten haben am Dienstagnachmittag bei einem Waldbrand nahe Hönow Schlimmeres verhindert. Kurz vor 16 Uhr waren sie von der Leitstelle alarmiert worden. Schon von Weitem sei eine große Rauchsäule zu erkennen gewesen, berichteten Feuerwehrleute. In der Nähe der Mehrower Straße waren ca. 1200 Quadratmeter Waldboden in Brand geraten.

Mit sieben C-Strahlrohren gingen die Einsatzkräfte gegen die Flammen vor und konnten den Brand löschen. Die Wasserversorgung sei mit einem Pendelverkehr von drei Tanklöschfahrzeugen sichergestellt worden. Unterstützt wurden die Hop­pegartener Feuerwehrleute dabei durch Tanker der Wehren aus Neuenhagen und Altlandsberg. Der Einsatz war gegen 18.30 Uhr beendet. Inzwischen ermittelt die Polizei wegen Brandstiftung.

In der Nacht folgte eine weitere Alarmierung. Gegen 2 Uhr wurden drei Ortsfeuerwehren aus Hoppegarten sowie die Feuerwehr Neuenhagen zu einem Wohnhausbrand im Fichtengrund in Hönow gerufen. Bereits 40 Minuten nach dem Eingang der Meldung sei der Dachstuhl zusammengebrochen, teilte die Polizei mit. Die Bewohnerin des Hauses wurde verletzt in ein Krankenhaus gefahren. Die Feuerwehr löschte bis gegen 5.30 Uhr. Das Haus sei nun unbewohnbar. Die Kripo sucht nach der Ursache des Brandes. Zur Schadenshöhe lagen noch keine Angaben vor.