Sechs neue Azubis bei Plentz

Marco Winkler

Schwante (MOZ) Fachkräftemangel ist ein Wort mit negativer Schlagkraft. „Firmen sollten sich nicht auf die Klagebank zurückziehen“, sagte der SPD-Landtagsabgeordnete Detlef Baer am Mittwoch in Schwante. Bäckermeister Karl-Dietmar Plentz begrüßte sechs neue Azubis (Verkäufer, Bäcker, Konditor). Plentz sei damit nicht nur Vorbild, sondern auch eine Minderheit, so Baer. „Nur 25 Prozent der Betriebe in Brandenburg bilden aus.“ Plentz weiß: „Viele Ausbildungsplätze in meiner Branche bleiben frei.“ Allein mit seiner Truppe stelle er den Großteil der diesjähriges Landesklasse.

Seinen Erfolg bei der Lehrlingssuche führt er auf ein breit gefächertes Angebot zurück, das auch Baer lobte: Plentz nimmt an Schulprojekten teil, engagiert sich sozial, wirbt über die Agentur für Arbeit, ist auf Berufsorientierungsveranstaltungen präsent. „Das Handwerk hat Zukunft“, sagte Oberkrämers Bürgermeister Peter Leys (BfO). Er bedauere, dass sich viele Jugendliche nach dem Abitur möglicherweise etwas kopflos in ein Studium stürzen. Eine Ausnahme konnte Plentz präsentieren: Fachabiturient Kristian will Bäcker werden. „Ich bin damit groß geworden.“ Kristian ist der Junior aus der Feinbäckerei Forduhn im benachbarten Groß-Ziethen. Er bekommt wegen seines Abiturs eine Begabtenförderung, sprich: Seine Ausbildungszeit wird auf 24 Monate verkürzt.

Alle sechs Lehrlinge haben zuvor ein Praktikum bei Plentz absolviert. Auf die Zeugnisnoten kam es im Anschluss nur noch peripher an. Ein Lehrling hat lediglich die neunte Klasse abgeschlossen. „Er hat jedoch großes Engagement gezeigt und den nötigen Schneid bewiesen, um Bäcker zu werden“, so Plentz.

Detlef Baer – als gelernter Fernmeldemechaniker dem Handwerk verbunden – sagte, der Beruf müsse anständig bezahlt werden. „Lehrlinge dürfen nicht als billige Arbeitskräfte ausgenutzt werden“, so der bildungspolitische Sprecher der SPD im Landtag. Gute Nachricht: Ab dem 1. September steigt die Vergütung von Bäcker-Azubis im ersten Lehrjahr von bisher 500 Euro auf 565 Euro im Monat. 2019 sollen die Bezüge noch einmal auf 615 Euro angehoben werden. Plentz: „Das ist gerechtfertigt fürs Handwerk.“