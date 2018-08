Linke setzen auf Digitalisierung, Investitionen und Personal

bb

Potsdam Die Linksfraktion in Brandenburg hat für den anstehenden Doppelhaushalt 2019/20 mehr Geld für Digitalisierung, Investitionen und Personal gefordert.

Zugleich solle auch künftig wie im Koalitionsvertrag von SPD und Linkspartei vereinbart die Hälfte des Überschusses jedes Jahr in die Schuldentilgung fließen, sagte Fraktionschef Ralf Christoffers am Donnerstag in Potsdam.

Im Bereich Digitalisierung gehe es zum Beispiel um Angebote, damit die Ankunft von Bussen oder Bahnen stets per Handy verfolgt werden könne. Zudem stehe die gesamte Arbeits- und Lebenswelt vor Veränderungen. Das Land sollte außerdem angesichts der derzeit hohen Steuereinnahmen mehr investieren, etwa in den sozialen Wohnungsbau, meinte Christoffers. Beim Personal im öffentlichen Dienst müsse insgesamt geprüft werden, ob die staatlichen Kontrollbehörden ausreichend handlungsfähig seien.

Der Linkspolitiker sprach sich dagegen aus, bereits eine feste Summe für den Schuldenabbau einzuplanen. Besser sei es, wie bisher schon die Überschüsse in jedem Jahr - die etwa entstehen, wenn geplante Ausgaben nicht rechtzeitig umgesetzt werden können - zum Teil in den Schuldenabbau zu stecken.

Die Linksfraktion im Landtag forderte unabhängig vom kommenden Haushalt auch rasche Hilfen für die von der Dürre betroffenen Bauern. „Hier ist schnelles Handeln notwendig“, sagte Christoffers. Die Ernteausfälle im Land lägen bei 50 bis teilweise 70 Prozent. Das Kabinett habe im Grundsatz Hilfen bereits zugestimmt, allerdings sei die Nutzung von Steuergeldern noch nach EU-Recht zu prüfen. Die Bundesregierung will über Dürrehilfen für den Ackerbau erst nach der Ende August erwarteten amtlichen Erntebilanz entscheiden.