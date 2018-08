Raritäten auf zwei und vier Rädern

Alte Schätze, so weit das Auge reicht: Der Platz vor der ehemaligen Halle, die den Siemens-Martin-Ofen beherbergt, war zum dritten Mal Treffpunkt für Oldtimerfans. Nun muss im nächsten Jahr wohl mehr Platz her. © Foto: age

Alexandra Gebhardt

Brandenburg/Havel (MOZ) Der strahlende Sonnenschein bringt das geputzte Chrom noch mehr zum Glänzen, dazu liegt der typische Geruch von Motoröl und Abgasen in der Luft und der Charme längst vergangener Zeiten zieht über den Festplatz vor dem Industriemuseum: Beim dritten Oldtimertreffen der Havelstadt am vergangenen Wochenende präsentierten Autoliebhaber aus ganz Deutschland und und sogar den Niederlanden wieder ihre Ikonen auf zwei und vier Rädern. Gut 600 Schätzchen konnten die rund 2000 Besucher bestaunen, dazu gab es beste Musik der 50er und 60er Jahre und ein Seifenkistenrennen für die jüngsten Rennfans.

Das älteste Gefährt des Treffens lieferte einer der Gastgeber und Organisatoren, Stefan Zimmermann, gleich einmal selbst: Ein aus dem Jahr 1906 stammendes, restauriertes Motorrad, das einst in den Brennabor-Werken hergestellt wurde, sorgt bei vielen Besuchern für Staunen. „Wirklich bemerkenswert, was damals in unserer Heimat schon alles hergestellt wurde“, so Carsten Lutzens, der das Schätzchen eine Weile bewundert. Zu verkaufen ist es, zu seinem Nachsehen, jedoch nicht. Ganz anders als so manch anderes Automobil, das mit allen Infos vor Ort direkt den Besitzer wechseln kann. Wirkliche Sammler tun sich damit jedoch wohl eher schwer.

Zu ihnen gehört auch Klaus Schröder, der mit Frau Cornelia und einem ganz besonderen Gefährt beim Oldtimertreffen vorfährt: einem alten Ford T Modell Roaster von 1915, das erste in Großserie produzierte Auto der Welt. „Das besondere an diesem Modell ist, dass man das Heck mit zwei Schrauben lösen kann und auf dann einen Pick-Up hat. So innovativ war es also schon damals“, so der aus Dessau stammende Autoliebhaber, in dessen Besitz sich ein kleiner Fuhrpark der alten Schätze befindet. Eine klare Sammelleidenschaft, wie er selbst sagt, weswegen er die Oldtimertreffen in der Umgebung gerne nutzt, seine Schätze einmal auszuführen. Nur auf die Autobahn fährt er mit ihnen gewiss nicht.

Auf die Piste neben dem Industriemuseum ging es für viele angereiste Oldtimerfreunde mit ihren Gefährten dann aber doch: Sie lieferten sich kleine Rennen und zeigten den Zuschauern, wie gut die Autos trotz ihres Alters in Schuss sind. Ob die klassischen DDR-Fahrzeuge wie der Wartburg und Trabant, ein Chevrolet, oder ein englisches Schätzchen wie es der Brandenburger Alfred Zechmeister mit seinem Lotus Clubman aus dem Jahr 1981 präsentiert – die liebevolle Aufarbeitung, die die Besitzer ihren Autos zukommen lassen, ist zweifellos erkennbar.

Dabei ist so ein Oldtimer eigentlich ein Projekt, das man nie beendet. Mal zuckt der Motor hier, mal rostet es da. Und so verwundert es nicht, dass auch die beim Oldtimertreffen eingerichtete Fundgrube viele Abnehmer findet. Kisten mit Schrauben und alten Ersatzteilen, wie man sie sonst selten findet, erfreuten dabei das Bastlerherz.

Insgesamt wurde das dritte Oldtimertreffen sogar so gut angenommen, dass die Organisatoren sich nun Gedanken um eine Erweiterung der Festfläche machen. „Wir sind heute wirklich an unsere Grenzen gestoßen, weil es einfach deutlich mehr Gäste als im letzten Jahr waren. Wir planen deshalb im kommenden Jahr, auf die umliegenden Grundstücke auszuweichen“, so Stefan Zimmermann, der das Treffen ins Leben rief, da es an einer solchen zuvor fehlte und nach drei Jahren diese Lücke nun eindrucksvoll geschlossen hat.