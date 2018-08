Tour de Kultur

Erhard Herrmann

Päwesin Feste feiern konnte man auf dem Dorf schon immer. Die Jahreszeiten bestimmten dabei den Rhythmus und den Anlass. Neben diesen Festivitäten, die in der Vergangenheit einen großen Teil der Landkultur ausmachten, sind es die abwechslungsreichen und kreativen Zusatzangebote, die das kulturelle Landleben bereichern. Dabei spielt das kleine Dörfchen Päwesin seit einigen Jahren eine Vorreiterrolle. Alleine der Beiname „Hauptkulturdorf“ lässt aufhorchen. Noch schräger das Wahrzeichen: eine Giraffe im Storchennest.

Jette Ahrens, Daniela Klein und Katrin Werlich vom Päwesiner Kulturverein waren dafür die Ideengeber. Ihre Idee dahinter ist einfach: „Wir wollen Kultur aufs Dorf holen und außerdem Künstlern die Chance geben, sich zu zeigen.“ Dabei geht es den Gründungsinitiatoren nicht darum, alte Formen durch neue zu ersetzen, sondern auch das Dorf wieder zu beleben. Etabliert hat sich auf jeden Fall das Päwesiner Kulturfest. Mit dem „Fahrrad-Konzert“ hat es viele neue Fans gewonnen. Auf dem Fahrrad ging es rund um Päwesin zu einer außergewöhnlichen kulturellen Entdeckungstour. Zehn Stationen boten die unterschiedlichen Musiken, Lesungen und Informationen, mal größer, mal kleiner, aber immer passend zum gastgebenden Ort. Die Strecke war so bemessen, dass die jeweiligen Stationen auch bei wenig Kondition zeitlich gut erreichbar waren. Natürlich konnte man die Unterhaltungspunkte auch mit dem Auto anfahren.

Die Bushaltestelle in Päwesin war der Startpunkt. Von hier aus ging es nach Riewend in die kleine Kirche, dort wartete mit dem Duo Saitensturm ein musikalischer Leckerbissen. Sarah Piorkowsky (Violine) und Thomas Heyn (Gitarre) boten ein breites Repertoire von leichter Klassik, Swing, Irish Folk oder Klezmer. In Bagow standen die Türen im Gutshaus offen. Gezeigt wurde hier eine Ton-Bild-Installation zur Geschichte des Hauses. Das ehemalige Küchenmädchen Irmgard Weber, heute 95 Jahre alt, erinnert sich an die damalige Zeit. Die Scheunen in Bagow und Päwesin dienten als Literatur-Stützpunkte. Der Parcours endete in der Päwesiner Kirche mit einem Predigt-Slam. Zum Abschluss spielte die Band „Frollein Smilla“ auf dem Pfarrhof an der Kulturscheune. „Das Fahrrad-Konzert findet in Potsdam und Cottbus schon lange seine Anhänger. Eventuell wollen wir die Tour noch einmal starten und weiter Dörfer z.B. Ketzür mit einbeziehen“, erklärte die Mitorganisatorin Katrin Werlich. Doch nicht alles, was man sich vorgenommen hatte, konnte der kleine Verein bisher bewerkstelligen. Der Pizzaofen bei der Kulturscheune ist jedoch in den letzten Monaten zu einem Besuchermagnet avanciert. Neben der köstlichen Pizza erwartet die Besucher ein buntes Kulturprogramm mit Film, Live-Musik, Ausstellungen, Lesungen, Theater und Diskussionen. Die Organisatoren hoffen unter dem Motto: „Mitgestalten, mitmachen, mitfeiern“ auf weitere Mitglieder, die sie bei ihrer Arbeit unterstützen.