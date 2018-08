Wohlfühlgarantie unter der Sonne

Janet Neiser

Eisenhüttenstadt (MOZ) Mit Schlagerstar Beatrice Egli geht der diesjährige Hütte-Konzertsommer auf der Freilichtbühne in Eisenhüttenstadt zu Ende. „Pssssst … etwas Außergewöhnliches passiert. Seid gespannt“ – so lautete kürzlich ein Eintrag der Sängerin auf ihrer Facebook-Seite. Möglicherweise werden ja die Fans bei dem Konzert in Eisenhüttenstadt schon aufgeklärt. Mit ihrer Band wird die 30-Jährige, die die zehnte Staffel der RTL-Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ gewonnen hatte, in den Diehloer Bergen auftreten.

Für Stefan Reschke und Thoralf Sader, die beiden Veranstalter des diesjährigen Hütte-Konzertsommers, ist das Konzert nach der Mallorca-Party und der 90er-Jahre-Sause der Höhepunkt schlechthin. Sie erwarten mehrere hundert Fans. Platz bietet die Freilichtbühne für gut 2000 Besucher. Schon bei den jüngsten zwei Veranstaltungen war die Stimmung auf der idyllisch gelegenen Anlage super. Wer im Vorverkauf noch keine Karte ergattert hat, dem bleibt die Abendkasse. Wegen des Wetters muss sich wohl niemand sorgen. Bisher ist schönster Sonnenschein angesagt.

Im Hause von Beatrice Egli, die 1988 in der Schweiz geboren wurde, regierte übrigens von Beginn Musik. Als das Mädchen seine ersten Gesangsversuche auf CD bannt, ist es gerade neun Jahre alt. Mit zwölf absolviert sie ihren ersten öffentlichen Auftritt, und zwar mit Costa Cordalis. Der Song damals: „Anita“. Schon damals zeigte sich ihre Liebe für den deutschen Schlager. Ihr aktuelles Album heißt „Wohlfühlgarantie“, die gilt sicherlich auch für die Besucher der Eisenhüttenstädter Freilichtbühne an diesem Sonnabend.

Beatrice Egli live mit Band und Vorprogramm, Sonnabend, 20 Uhr, Freilichtbühne Eisenhüttenstadt, Einlass ab 18 Uhr. Für Getränke und Imbiss auf der Anlage ist gesorgt.