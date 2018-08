dpa

Harare (dpa) In Simbabwe sollten Reisende wegen der politisch angespannten Lage derzeit sehr vorsichtig sein. Das Auswärtige Amt (AA) rät in seinen Reise- und Sicherheitshinweisen: „Ausländer sollten die unmittelbare Umgebung von Demonstrationen sofort verlassen und nicht fotografieren.“ Schon Gespräche mit der Bevölkerung und Schnappschüsse mit dem Handy könnten als illegale journalistische Tätigkeiten gewertet werden. Ohne eine staatliche Akkreditierung dürfen Ausländer nicht über die Vorgänge im Land berichten. Nach den Wahlen am 30. Juli war es in der Hauptstadt Harare zu Demonstrationen mit Toten gekommen.

Touristen in Simbabwe sollten sich generell von Menschenansammlungen fernhalten und den Anweisungen von Sicherheitskräften Folge leisten. Die Beteiligung an politischen Diskussionen - auch durch Beiträge in sozialen Medien - wird besser unterlassen, rät das AA. Touristisch ist Simbabwe vor allem für die Victoria-Wasserfälle bekannt. Das Land im Südosten Afrikas ist außerdem ein Ziel für Safari-Urlauber.