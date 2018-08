dpa

Mittenwalde (dpa) Nach einem blutigen Streit unter Bekannten ist der 28-jährige Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß.

Der Mann sei zur Tatzeit mit einem Alkoholwert von mehr als zwei Promille sehr betrunken gewesen und habe sich in den Vernehmungen nicht an die Tat erinnern können, sagte Staatsanwältin Petra Hertwig am Donnerstag. Der 28-Jährige hatte am späten Dienstagabend in Mittenwalde (Dahme-Spreewald) einen 36 Jahre alten Bekannten mit zwei Küchenmessern angegriffen und leicht verletzt. Gegen den Mann wird laut Hertwig wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt.