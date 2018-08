14-Jährige nimmt wegen Liebeskummers Reißaus

MOZ

Neuruppin Eine 14-Jährige hat am Mittwochmorgen in Neuruppin ihre Eltern und die Polizei in Atem gehalten. Die Jugendliche war früh am Morgen aus der elterlichen Wohnung an der Otto-Grotewohl-Straße verschwunden und hatte einen Brief hinterlassen, in dem stand, dass sie sehr traurig sei, weil ihr Freund sie verlassen hat. Bei der 14-Jährigen besteht große Gesundheitsgefahr, wenn sie ihre Tabletten nicht regelmäßig nimmt. Nach einer umfangreichen Suche wurde das Mädchen gegen 11.30 Uhr auf einem Plattenweg am Alten Stöffiner Weg liegend gefunden. Sie war gestürzt und es ging ihr schlecht. Sie kam ins Krankenhaus.