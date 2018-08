MOZ

Angermünde (MOZ) Nach den Vorfällen in Frankfurt (Oder) Anfang der Woche, sind nun auch Autoreifen in Angermünde zerstochen worden.

In der Nacht zum Mittwoch hantierten Unbekannte an fünf Pkw mit einem spitzen Gegenstand herum und entstellen die Reifen, sodass sie nicht mehr fahrbereit waren, berichtet die Polizei.

Betroffen waren Pkw in der Puschkin-Allee, zweimal in der Ehm-Welk-Straße, in der Fischer- und in der Seestraße. Der Schaden summierte sich auf ungefähr 1650 Euro.