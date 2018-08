Wolfgang Jacobeit gestorben

Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Die Wasserstadt Fürstenberg/Havel hat einen herausragenden Chronisten und stets kritischen Zeitgenossen verloren: Professor Dr. Wolfgang Jacobeit ist am Sonntag, 29. Juli, gestorben, wie die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde mitteilt. Jacobeit wurde 97 Jahre alt. Er studierte Geschichte sowie Volks- und Völkerkunde in Leipzig, Königsberg und Göttingen. 1961 wurde Jacobeit habilitiert. 1986 erfolgte an der Humboldt-Universität zu Berlin die Emeritierung. Zu den bekanntesten Publikationen von Jacobeit gehört die zusammen mit seiner Frau Sigrid verfasste Illustrierte Alltagsgeschichte des deutschen Volkes, wobei Prof. Sigrid Jacobeit in den 1990er-Jahren die Leitung der Gedenkstätte Ravensbrück übernahm. Mit Wolfgang Stegemann gelang es Wolfgang Jacobeit, die Geschichte seiner neuen Heimatstadt Fürstenberg historisch neu zu vermessen, und zwar vom Ende der Eiszeit bis in die Gegenwart. Über der großen Geschichte haben sie aber nicht vergessen, dass sich diese aus vielen Einzelschicksalen zusammensetzt, heißt es in Rezensionen seiner Werke.