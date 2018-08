15-Jähriger greift Bundespolizisten an

dpa

Potsdam (dpa) Ein 15-Jähriger hat am Potsdamer Hauptbahnhof einen Bundespolizisten mit einer Flasche beworfen und ihn am Arm verletzt.

Außerdem griff er die Beamten mit einem Pflasterstein an, wie die Bundespolizei am Donnerstag mitteilte. Kurz nach Mitternacht wurden sie demnach über eine aggressive Person informiert. Trotz eines Platzverweises pöbelte ein 20-Jähriger Reisende an. Daraufhin nahmen ihn die Beamten in Gewahrsam.

Dabei griff sein 15-jähriger Begleiter die Polizisten mit einer Messerklinge an. Als die Beamten Pfefferspray versprühten, flüchtete der Jugendliche zunächst, verletzte wenig später aber einen der Polizisten mit dem Flaschenwurf und griff außerdem zu einem Pflasterstein. Als die Polizisten mit ihrer Waffe drohten, ließ sich der Angreifer festnehmen.