Paar schlägt sich während Autofahrt

MOZ

Herzberg Der Streit eines Ehepaares ist am Mittwoch auf der B 167 eskaliert. Die beiden 25-Jährigen machen Urlaub in der Region. Als sie gegen 20 Uhr mit ihrem Auto unterwegs waren, kam es zu einem heftigen Streit. In dessen Folge verteilten beide Ohrfeigen. Kurz vor Herzberg stieg die Frau aus, um die Situation zu entschärfen. Ihr Mann folgte ihr, schlug ihr ins Gesicht und schubste sie. Damit wollte er erreichen, dass sie einsteigt. Die Polizei beendete den Streit. Am Ende vertrugen sich die Ehepartner wieder. Die Frau wurde durch den Schlag leicht verletzt, wollte aber nicht zum Arzt. Gegen den Ehemann wird wegen Körperverletzung ermittelt.