Briefumschlag mit weißem Pulver sorgt für Großeinsatz

Die Einsatzkräfte in den Schutzanzügen. © Foto: Sergej Scheibe

Die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Polizei bedienen sich in Seefeld bei den Schutzanzügen. © Foto: Sergej Scheibe

Olav Schröder

Seefeld (MOZ) Ein Briefumschlag mit einem weißen Pulver, den ein Ehepaar in Seefeld am Donnerstag in seinem Briefkasten fand, hat für einen mehrstündigen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei gesorgt. Der Verdacht, dass es sich bei dem Pulver um eine gefährliche Substanz handele, konnte jedoch ausgeschlossen werden.

Am Morgen hatte der 78-jährige Ehemann den Umschlag vorgefunden. Der Brief trug keinen Absender. Als der Mann ihn in der Wohnung öffnete, rieselte das weiße Pulver heraus. Eine Bezeichnung deutete auf eine angeblich hochgiftige Substanz hin. Er alarmierte die Rettungskräfte.

Nach mehreren Stunden konnte das Ehepaar schließlich erlöst, aber auch sichtlich angespannt und angestrengt, innerlich durchatmen. Zwei Feuerwehrleute in Schutzkleidung begleiteten sie aus ihrem Bungalow in der kleinen Siedlung an der Straße „An der Welle“ bis auf die B158. Dort stand der große Tross von Einsatzkräften, Feuerwehren aus Werneuchen, Blumberg und Bernau, der Rettungsdienst und das Dekontaminationsfahrzeug des Barnimer Katastrophenschutzes. Gesundheitlich waren sie unversehrt. „Es war eine lange Zeit“, sagten sie. Rettungssanitäter kümmerten sich um das Ehepaar.

Feuerwehr und Polizei hatten die Lage sehr ernst genommen und waren mit großen Sicherheitsvorkehrungen vorgegangen. Gegen 8 Uhr ging der Alarm bei der Feuerwehr ein, berichtet Werneuchens Stadtbrandmeister Rainer Sachse. Die ersten Feuerwehrleute, die in Schutzkleidung bei den Eheleuten eintrafen, stellten fest, dass beide gesundheitlich wohlauf sind. Zugleich wurden die Anwohner in den umliegenden Bungalows von der Feuerwehr über die Lage informiert. Sie wurden aufgefordert, die Fenster geschlossen zu halten und nicht ins Freie zu gehen. Auch das Landeskriminalamt wurde eingeschaltet, wie Ingo Heese von der Polizeidirektion Ost vor Ort sagte.

Noch stand nicht fest, um welche Substanz es sich handelte. So sollte niemand sein Haus verlassen, auch die Eheleute nicht. Um die Siedlung wurde ein Sperrradius gelegt, der auch die B158 umfasste. Der Verkehr wurde weiträumig umgeleitet.

Einsatzleiter Steffen Gerigk von der Werneuchener Feuerwehr sowie Alexander Trenn, Fachberater für Gefahrstofflagen vom brandenburgischen Katastrophenschutz, bereiteten die Feuerwehrkräfte auf den Einsatz vor. Vier Feuerwehrleute gingen jeweils zu zweit in die Siedlung. Sie trugen chemische Schutzkleidung und Atemgeräte. Einerseits begleiteten sie das Ehepaar, zu dem die gesamte Zeit telefonischer Kontakt bestanden hatte, aus der Siedlung. Darüber hinaus erstellten sie eine Dokumentation vor Ort, sicherten den Briefumschlag und dekontaminierten den Tisch, an dem der Brief geöffnet worden war. Auf alle wartete ein Katastrophenschutzfahrzeug des Landkreises, unter anderem mit Dekontaminationsdusche.

Die Kleidung wurde für die Extraentsorgung erfasst. Landrat Daniel Kurth ließ sich über den Fortgang der Ereignisse informieren und übermittelte dem Ehepaar sein Mitgefühl. Entwarnung kam schließlich von Alexander Trenn: Wenn es sich tatsächlich um die in Frage stehende Substanz gehandelt hätte, wären sehr früh auch tödliche Folgen möglich gewesen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Verursacher muss mit einer empfindlichen Anzeige wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten rechnen. Die Straßensperrung wurde gegen 14.30 Uhr aufgehoben.