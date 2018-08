Schwer verletzter Fahrer

Andrea Linne

Bernau (MOZ) Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstag am frühen Nachmittag auf der Landesstraße 236 zwischen Bernau und Wilmersdorf. Der Fahrer eines Kleinwagens verlor die Kontrolle über sein Auto und prallte frontal gegen einen Baum am Straßenrand.

Feuerwehr und Polizei sowie Rettungskräfte sperrten gegen 14.15 Uhr die Landesstraße komplett ab und leisteten Erste Hilfe. Das Unfallopfer wurde mit einem Rettungswagen abtransportiert. Die Tür zu seinem Wagen ließ sich öffnen, sodass die Berneuer Feuerwehr keinen Spreizer einsetzen musste.

In beiden Fahrtrichtungen - nach Bernau sowie Wilmersdorf - wurden die Verkehrsteilnehmer zum Wenden aufgefordert. Nur so konnten die Bergungsarbeiten durchgeführt werden. Dadurch kam zu einigen Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Die Kriminalpolizei ermittelt noch zur Unfallursache.