Klaus D. Grote

Oranienburg (MOZ) Händeringend wird im Handwerk nach Azubis gesucht. Zum Start des neuen Ausbildungsjahrgangs sind in Oberhavel noch 100 Stellen unbesetzt. Die Situation werde immer schwieriger, sagte der Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Potsdam, Ralph Bührig, am Donnerstag in Oranienburg. „Alle Gewerke sind betroffen.“ Besonders schwierig seien Elektroniker, Sanitärfachleute, Frisöre und Bürokaufleute zu finden.Insgesamt sind zum Ausbildungsstart im Bereich der Handwerkskammer Potsdam 720 Stellen in 60 verschiedenen Gewerken unbesetzt. Es sei wegen der demografischen Entwicklung nicht mit einer Verbesserung in den nächsten Jahren zu rechnen, sagte Bühring. Der bestehende Fachkräftemangel werde dadurch noch verschärft.

„Die Berufsorientierung in den Schulen muss eindeutig besser werden“, sagte Bührig, der das Dentallabor Birkholz & Mohns in der Lehnitzstraße besuchte, um sich ein Bild von innovativer Digitaltechnik zu verschaffen. Florian Birkholz und André Mohns bilden drei Zahntechniker aus. Die Azubis hätten sie lange gesucht. Die Handwerkskammer will mehr Schüler und vor allem die Eltern von einer Ausbildung im Handwerk überzeugen. (kd)(Seite 2)