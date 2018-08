Veltener Stichkanal nach Ölhavarie gesperrt

Roland Becker

Velten (MOZ) Wegen einer Ölhavarie bleibt der Veltener Stichkanal bis Montag für den Schiffsverkehr gesperrt. Ursache dafür ist eine mit Altöl gefüllte Linse unbekannter Größe, die am Mittwoch bei Baggerarbeiten auf einem Firmengelände angestochen wurde.

Das ausgetretene Öl habe sich schnell im Wasser verbreitet, der Ölfilm zog sich über eine Länge von zwei Kilometern, sagte Polizeisprecherin Ariane Feierbach. Nach Auskunft des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamts (WSA) in Eberswalde seien mittlerweile drei Ölsperren gelegt worden. Damit konnte verhindert werden, dass der Ölteppich in die Oder-Havel-Wasserstraße gelangt. Für je ein im Veltener Hafen und ein vor der Havariestelle liegendes Transportschiff gibt es derzeit allerdings keine Passiermöglichkeit. WSA-Sprecher Sebastian Dosch rechnet damit, dass die Wasserstraße am Montag einseitig wieder freigegeben werden kann.

Die Umweltkatastrophe ereignete sich bei Baggerarbeiten für einen Kai, den die Firma Dunkel derzeit bauen lässt. „Vermutlich handelt es sich um Altlasten – Kerosin oder Öl“, meint Dosch. In dem Bereich an der Kanalstraße gab es zu DDR-Zeiten zahlreiche Industriebetriebe. Außerdem hatten die sowjetischen Streitkräfte dort Diesel- und Benzintanks. „Die wurden aber im Zusammenhang mit dem Bau des Gewerbegebiets in den 1990er-Jahren aufgeschweißt. Das russische Areal wurde dekontaminiert“, erinnert sich Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD). Noch ist unklar, wie groß die Öllinse ist. Da sie sich nicht auf dem Grund des Kanals, sondern im Erdreich befindet, ist landseitig das Umweltamt des Kreises für die dortige Gefahrensicherung zuständig. Dosch geht davon aus, dass der bisher freigelegte Teil der Verunreinigung unverzüglich gesichert wird.

„Die Firma hat auf 100 Meter Länge eine Spundwand gezogen“, erläuterte Kreissprecherin Constanze Gatzke die sofort ergriffenen Sicherungsmaßnahmen. Zudem sei der kontaminierte Boden schon zuvor in zwei Metern Tiefe durch eine Folie von sauberer Erde getrennt worden.