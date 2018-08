Märchenhafte Harfenmusik auf dem Kaffenkahn

Wolfgang Gumprich

Fürstenberg Sie gilt als eines der ältesten Instrumente der Welt, hat es auf Flugzeugrümpfe, Euromünzen und auf offizielle Dokumente geschafft: die Keltische Harfe, die sich alleine schon wegen ihrer Kleinheit von der Pedalharfe unterscheidet. Aber entscheidend ist der Klang, den geniale Harfenspieler – früher hießen sie Barden, deren bekanntester Troubadix aus den Asterix-Bänden ist – aus den 35 Saiten „herausholen“. Da hört man das Meer rauschen, König Arthur und seine zwölf Ritter erzählen am runden Tisch ihre „,aventiures“, das frühe Mittelalter erhebt sich aus den Schriften der Druiden und Märchenerzähler, wird zur Musik versponnen.

Weder männlich, noch keltisch, sondern nordrhein-westfälisch, jetzt elsässisch und elfenhaft schwebend verzauberte Nadia Birkenstock ihre Zuhörer auf dem Kaffenkahn am Dienstagabend Morgan-artig. Einer der heißesten Tage des Jahres klang auf dem Röblinsee ganz entspannt aus – eingeladen hatte der Verein Brückenschlag. Voll bepackt mit interessierten Zuhörern glitt der Kahn dahin, ließ den Baum an der Bahnbrücke ab und tauchte auf dem Röblinsee in einen Bilderbuchsonnenuntergang.

Die Frau an der Harfe gestand, dass sie manchmal gar nicht wusste, wo sie hinschauen sollte, auf ihre Saiten, aufs Mikrophon oder auf das ganze Drumherum. Wenn „Stimmung“ von „stimmig/stimmen“ kommt, dann stimmte an jenem Abend alles: das laue Lüftchen auf dem See nach dem Hitzerekord des Tages, die Aussicht vom See aus, der Sonnenuntergang, alles unterstrich die Wirkung der Musik und wirkte magisch. Es ist ja schon erstaunlich, dass der Volksstamm der Kelten nie ein „Reich“ geschaffen hat, dafür brachten sie es zu einer wahren Meisterschaft in der Holzbearbeitung (nur ein Beispiel: Das Fass), in der Metall-be- und -verarbeitung (nur ein Beispiel: Schmuck) sowie in der Musik. Kecke Behauptung: Ohne Kelten keine Rockmusik. Die meisten Songs und Tunes, die Nadia Birkenstock vor allem aus Irland und Schottland vortrug, haben diese „getragen-melancholische“ Stimmung, handeln sie doch oft vom Leid der Liebenden, der Trennung, der Flucht in ein wirtschaftlich besseres Leben oder lassen mythische Deutungen zu, die Esoteriker an der keltischen Kultur so fasziniert. So wie die Geschichte von den zwei Schwestern, die Ältere bringt die Jüngere um, zwei Barden finden die Leiche und bauen aus den Knochen der Toten eine Harfe, nehmen das blonde Haar als Saiten. Zufällig spielen die Barden zur Hochzeit der Schwester auf, und die Harfe fängt von selbst an, ihre Geschichte zu erzählen. In vielen Rezensionen ist Nadia Birkenstocks „glockenhelle Stimme“ gepriesen worden. Zu ergänzen ist, dass dazu ihre Harfe auf dem See bei den Zuhörern ein Sehnen nach den Küsten im Westen Europas anknipsten, eine Sehnsucht nach Weite, Unendlichkeit, Erlösung.