Sogar internationale TSV-Bowling-Erfolge

Simone Weber

Premnitz „Bowling Premnitz – eine Erfolgsgeschichte“ - So steht es auf dem Ehrenstein, mit dem die Bowling-Männer-Mannschaft des TSV Chemie Premnitz auf dem „Premnitzer Weg“ zwischen Rathaus und Uferpromenade 2015 geehrt wurde. Auf dem zweiten Stein sind ihre bisherigen Erfolge, drei Deutsche Meistertitel (2006, 2010, 2011) und zwei Vizemeisterschaften (2009, 2013), eingraviert. 2003 war der TSV aus der 2. in die 1. Bundesliga aufgestiegen und stand nahezu jedes Jahr auf dem Treppchen. In dieser Woche besuchten Landrat Roger Lewandowski und Bürgermeister Ralf Tebling die TSV-Chemiker im „Super Bowl“-Hotel, ihrem Klubhaus in der Bunsenstraße. Gerade trainierte die A-Jugendmannschaft auf der Anlage mit sechs Bahnen.

„Wir versuchen unseren Nachwuchs so zeitig wie möglich zu fördern. So hatte der 14-jährige Paul Purps in der Saison 2017/2018 seine ersten Einsätze mit der ersten Herrenmannschaft in der 1. Bundesliga, die in der Saison 2017/2018 im Finale in Berlin knapp den Meistertitel verpasste. Er entwickelt sich sehr gut“, erklärte Trainer Peter Lorenz. „Mit dem Jahn-Gymnasium und der Bürgel-Schule pflegen wir eine Kooperation. Auch wenn vielleicht die Hälfte der Schüler nur aus Spaß bowlt, findet der eine oder andere Interesse am sportlichen Wettkampf.“

Paul Purps wurde mit Pauline Krause, Lara und ihrem Cousin Max Lorenz im ersten Premnitzer A-Jugendteam bei den Deutschen Meisterschaften im Mai in München Deutscher Meister. Zudem wurde Paul 2017/2018 Deutscher Meister im Doppel. Die 17-jährige Premnitzerin Pauline Krause, die seit 2011 im Verein spielt und Paul Purps aus Jahnberge spielen bereits im Nationalkader und bereiten sich auf die Jugend-Europameisterschaften vor.

Beide werden durch Pauls Großvater trainiert. „Ich war selbst nie aktiver Spieler, hatte aber viele Jahre das Bowling Center in Wust. Dort hat Paul viel gespielt, seit seinem fünften Lebensjahr“, so der Opa, Hans-Jürgen Purps. Fasziniert holte sich der Landrat ein paar technische Tipps von Paul. „Max hat das Bowling mit in die Wiege gelegt bekommen“, so Vater Peter Lorenz. Der zwölfjährige Premnitzer spielt bereits seit seinem vierten Lebensjahr.

„Von Stadt und Landkreis bekommen wir viel Unterstützung. Wir haben jetzt tolle Trainingsvoraussetzungen“, so ein dankbarer Lorenz in Richtung Landrat. „Aber vom Bundesinnenministerium und dem Deutschen Olympischen Sportbund würde ich mir mehr Unterstützung für die Sportler wünschen, die erfolgreich zu vielen Wettbewerben in Deutschland unterwegs sind, aber auch international.“ So waren die Premnitzer 2017 bei der WM in Las Vegas, von wo sie zwei Medaillen mitbrachten – das beste Abschneiden der Premnitzer bei einer WM bisher. Wer weiß wie TSV-Aktive bei Olympia abschneiden würden. Allerdings ist diese Sportart noch nicht olympisch, wie Lorenz bedauert.

1992 wurde Premnitz Landesleistungsstützpunkt im Bowlen und ist seit September 2016 auch Bundesleistungsstützpunkt. Daher konnte Anfang 2017 eine Videoanalyseanlage auf der Bahn eingebaut werden. Die drei leistungsfähigen Kameras nehmen Würfe aus drei Perspektiven auf. Zur Auswertung kann die Aufzeichnung mit einer Verzögerung von 15 Sekunden abgespielt werden. Auch Tools wie Zeitlupe und Vergleich mehrerer Aufnahmen eines Spielers sind möglich.

Immer wieder bereiten sich auch Bowler aus ganz Deutschland, so etwa aus Hamburg und München, auf der Premnitzer Bowlingbahn auf große Wettkämpfe vor. Gerade trainierte Anja Merzdorf vom Leipziger Verein 1. LE Little Rollers CB auf der Bahn. Die 28-jährige trainiert seit 2004 im Verein. Ihr größter Erfolg war der Sieg bei den German Open in ihrer Altersklasse. „Hier gibt es bessere Trainingsbedingungen, vor allem gute Trainer“, lobt die Leipzigerin. „So komme ich regelmäßig alle sechs Monate für einen Trainingstag nach Premnitz.“