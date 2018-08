CDU-Fraktion zieht Antrag zurück

Heike Jänicke

Bad Freienwalde (MOZ) Zurückgezogen hat die CDU-Fraktion in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung ihren Antrag zum „Garagenentwicklungskonzept“. Wobei, wie Fraktionsvorsitzender Hanno Hemm zugeben musste, dass das nicht das richtige Wort sei. Bekanntlich geht es um den Abriss von Garagen. Das Ansinnen der Christdemokraten allerdings fiel bei der Mehrheit der Abgeordneten auf Unverständnis.

Die Verwaltung beabsichtigt, einen Teil der mehr als 400 Garagen abzureißen, um Platz unter anderem für Eigenheime beziehungsweise für die im Zusammenhang mit der Umnutzung des alten Postgebäudes zu schaffenden Flächen. Dagegen laufen die Garagenbesitzer jedoch seit Bekanntwerden der Pläne Sturm. Zunächst mit Erfolg. Die Beschlussvorlage ist erst einmal vom Tisch. Die Verwaltung ist vielmehr von der Stadtverordnetenversammlung beauftragt, mit den Eigentümern zu reden, den tatsächlichen Bedarf an Garagen und den Leerstand zu ermitteln.

Deshalb kam der Antrag der CDU-Fraktion für die meisten überraschend. Denn inhaltlich geht es um nichts anderes als das, was die Verwaltung bereits tun soll. Deshalb verstehe er diesen Antrag nicht, gab Marco Büchel (Linke) in der Debatte zu. Außerdem habe die CDU darin bereits eine Entscheidung formuliert, und zwar, welche der Garagenkomplexe stehen bleiben (Wriezener und Sonnenburger Straße) beziehungsweise abgerissen (Mühlenfließaue und an der alten Post) werden sollten. Auch die Fraktion der Sozialdemokraten konnte dem Antrag nicht folgen. Vorsitzender Udo Schonert warf der Verwaltung in dem Zusammenhang vor, die Bürger viel zu spät beteiligt zu haben. Es sei absolut unsensibel gewesen, wie die Verwaltung an das Thema herangegangen sei. „Den Antrag tragen wir so nicht mit, weil es sich hier um eine kalte Enteignung der Besitzer handelt“, so Udo Schonert. Er sicherte den, zum Teil auch anwesenden, Garagenbesitzern die Unterstützung seiner Fraktion zu. Ähnlich wie Marco Büchel sah es der fraktionslose Abgeordnete Uwe Bahr. Die Verwaltung habe bereits einen Auftrag, ein Papier zu erarbeiten. „Und ich halte es für eine Frechheit von der CDU, so etwas auf den Tisch zu bringen. Das ist eine eigene Meinung einer Fraktion. Und die sollen wir jetzt mittragen. Mit mir nicht“, so der Neuenhagener. Petra Lunow von der WG Insel-Gemeinden wollte noch wissen, warum man den Garagenbesitzern nach der Wende nicht den Grund und Boden zum Verkauf angeboten habe. Die Antwort blieb die Verwaltung ihr aber schuldig.

Zwar versuchte Olaf Schröder noch, Zustimmung für das Ansinnen seiner Fraktion zu finden, scheiterte damit aber. Schließlich nahmen die CDU-Abgeordneten ihren Antrag zurück.