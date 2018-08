Schulflure unter Wasser

Michael Dietrich

Schwedt (MOZ) Wegen einer geplatzten Wasserleitung herrschte diese Woche in der Astrid-Lindgren-Schule Land unter. Auf den Fluren stand Zentimeter hoch Wasser. Klassenräume und Möbel blieben zum Glück verschont. Jetzt sollen Bautrockner bis zum Schulbeginn die Feuchtigkeit aus dem Haus bekommen.

Es sind Ferien, nur sporadisch Leute im Haus. Am Montag kam der Hausmeister aus dem Urlaub zurück. Als er die Tür auf-­schloss, merkte er, dass etwas nicht stimmt. „Die hohe Luftfeuchtigkeit spürte man sofort, dann hörte ich es schon plätschern“, erzählt Ulrich Frühbrodt. In einem Gebäudeflügel haben sich die Flure in Seen verwandelt, Wasser fließt an den Wänden herab und tropft von der Decke. In der obersten Etage sieht der Hausmeister den Schaden.

Dort sprudelte heißes Wasser aus dem geplatzten Schlauch eines Waschbecken-Anschlusses auf der Lehrer-Toilette. Wie lange schon, ist unklar. Zuletzt sollen am Montag vor einer Woche Lehrer in der Schule gewesen sein. Schlimmstenfalls könnte das Wasser eine ganze Woche lang gelaufen sein. Es bahnte sich hauptsächlich in den Verbindungsschächten der übereinander liegenden Sanitärbereiche seinen Weg. Überall an den Decken und Wänden sieht man braune Ränder der Wasserflecken. Boden und Wände sind nass, an einigen Stellen haben sich Blasen und Beulen gebildet. Die Schirme der Deckenleuchten waren voller Wasser.

Nach dem ersten Schock stellte der Hausmeister jedoch erleichtert fest, dass sich die Schäden offenbar in Grenzen hielten. Die Klassenräume sind bis auf einen kleinen Deckenschaden unversehrt geblieben. Auch das Mobilar, das normalerweise auf den Fluren steht, blieb komplett verschont, weil es für eine Grundreinigung der Flure zu Beginn der Ferien in die Klassenzimmer geräumt worden war. Der zweite Schulflügel war gar nicht betroffen und der Mittelteil mit dem Treppenaufgang hatte allenfalls eine nasse Wand.

Die Schwedter Feuerwehr half zunächst, das Wasser mit Nasssaugern aufzunehmen und in die Kanalisation abzuleiten. Zur Sicherheit wurde die Elektroversorgung im betroffenen Gebäudeteil abgestellt. „Wir haben anscheinend wirklich noch einmal Glück gehabt“, sagt Rathaus-Sprecherin Sabrina Kuhnert. „Wir haben die Trocknung des Gebäudes mit großen Bautrocknern in Auftrag gegeben und sind guter Hoffnung, dass der Schaden bis zum Schulbeginn in zwei Wochen weitgehend behoben ist.“ Ob auch die Maler vor dem Schulstart noch zum Zuge kommen und die Decken der Flure, Toiletten sowie eines Klassenzimmers wieder weiß streichen, hänge davon ab, wie schnell die Wände und Decken tatsächlich ausreichend trocken sind.

Die Lindgren-Grundschule ist für einen grundsätzlichen Umbau vorgesehen. Klappt alles wie geplant, will die Stadt 2019 mit einem Neubau auf dem Schulhof beginnen und anschließend das alte Schulhaus komplett umgestalten. Wenn die Wasserschäden im Fußboden nicht all zu groß sind, genügen jetzt möglicherweise kleinere Reparaturen und Ausbesserungen. Im Zuge des Umbaus der Schule, die dann auch einen Teil ihrer Flure zu so genannten Lernlandschaften umfunktioniert, könnten dann auch größere Sanierungsmaßnahmen miterledigt werden.