Aufgefrischt und gut belüftet

Heike Weißapfel

Glienicke (MOZ) Den richtigen Blickwinkel muss finden, wer den Regenbogen in dem kräftigen Springbrunnen des Glienicker Dorfteichs sehen möchte – sonnig und ein bisschen windig muss es auch sein. Doch auch wenn das nicht gelingt, ist der Teich nun wieder ein Kleinod in der Gemeinde und schön anzusehen. Spaziergänger setzen sich in den Schatten der Weide oder auf eine der anderen neu aufgestellen Bänke.

Seit September 2017 war das Gewässer unter Federführung von Kathrin Nickel, der stellvertretenden Fachbereichsleiterin für Tiefbau, saniert worden. Zwei Sedimentanlagen wurden eingebaut und vor allem wurde der Dorfteich entschlammt. Er ist nun zwei Meter tief, statt 80 Zentimeter, und der Rohrkolben ist verschwunden. Ein paar kleine Binsen gedeihen nun am Rand des Gewässers, das an seinen Längsseiten um je zehn Meter größer geworden ist – eigentlich: Im Augenblick ist der Wasserpegel so weit gesunken, dass die Zuläufe ein bisschen herausgucken und auch die Textilnetze zu sehen sind, die den Boden vorläufig zusammenhalten sollen.

Der Starkregen vor einigen Wochen hat den Teich in seiner Funktion als Regenrückhaltebecken schon geprüft. Gut gefüllt, hielt der Teich das viele Wasser zwar aus. Doch die Biomasse, die mitschwamm, nahm den Fischen die Luft, und ein einschlägiger Geruch breitete sich aus. „Mehrere hundert tote Fische, insgesamt 200 Kilogramm, haben wir aus dem Wasser geholt“, sagt Bauhofleiter Steffen Bork, „Vor allem waren das Karauschen.“ Rotfedern, Karauschen, Moderlieschen und Bitterlinge haben die Tiefbauamtsleute dort eingesetzt, aber übrigens keine Goldfische: Die wurden ausgesetzt, und sie gehören nicht in solches das Gewässer, sagt Kathrin Nickel deutlich.

Ein zweiter Springbrunnen sorgt inzwischen für mehr Sauerstoff und auch für mehr Bewegung im Wasser. Der zweite nützte zunächst nicht viel, weil er nach dem Starkregen förmlich untertauchte, da er am Boden befestigt war. Das haben Steffen Bork und seine Leute nun „mit Bastelmaterial aus dem Baumarkt“, wie er sagt, verändert. Der Metallring schwimmt nun auf dem Wasser.

Damit gibt es drei schwimmende Objekte auf dem Wasser, die im Boden verankert sind. Neben den Springbrunnen ist das das Entenhaus. Es ist schon wieder mit einer Familie mit Kindern bewohnt. Nur der Reiher, der auf dem Dach dieses Häuschens früher oft Platz nahm, um nach vorbeikommenden Mahlzeiten Ausschau zu halten, wird seit der Sanierung seltener gesehen,sagt Bürgermeister Dr. Hans Günther Oberlack. Vielleicht können die Fische nun in tiefere Gefilde ausweichen, als dem Reiher lieb ist.