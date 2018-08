Naive Kritik an Google

Mountain View (MOZ) „Sei nicht böse“, lautete bis vor ein paar Monaten noch Googles Verhaltenskodex. Ein unschuldiges Unternehmen mit bunten Buchstaben, gegründet von zwei Nerds, mit nichts anderem im Sinn, als die Informationen dieser Welt jedermann zugänglich zu machen. Diese Vorstellung von dem Unternehmen war schon immer naiv.

So zog sich Google vor acht Jahren nicht etwa aus hehren moralischen Motiven aus China zurück. Der Konzern fühlte sich schlichtweg von der chinesischen Staatsmacht gegängelt. Die Kommunistische Partei benachteiligte die Suchmaschine zugunsten des heimischen Konkurrenten Baidu. Das Fass zum Überlaufen brachten schließlich chinesische Hackerangriffe, die den Technologiekonzern ausspionierten.

Wenn die Meldungen über Googles Rückkehr nach China sich bewahrheiten sollten, sagt das also mehr über Chinas Macht aus, als über Googles Moralvorstellungen. Selbst der omnipotente Internetgigant aus dem Silicon Valley kann es sich nicht leisten, auf den riesigen Markt in Fernost zu verzichten. Deswegen auf das Unternehmen jetzt mit der Moralkeule zu hauen, ist ungerecht. Dieselben Maßstäbe müsste man dann auch an Siemens, Daimler und Co. anlegen.