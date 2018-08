Eis zum zweiten Frühstück

Lisa Ludwig

Fürstenwalde Die Bewohner des DRK-Altenpflegeheims in Fürstenwalde werden bei diesen hochsommerlichen Temperaturen mit leckerem Eis versorgt. Mit ihren Pflegern sitzen sie unter großen Sonnenschirmen auf der schattigen Terrasse und genießen die kühle Abwechslung.

Gerda (90) und Gisela (91) warten auf ihren Eisbecher. Zwei Kugeln Eis mit Schlagsahne und frischen Erdbeeren serviert ihnen Pflegebetreuer Frank. Um sie herum sitzen weitere Bewohner der insgesamt fünf Stationen. Andere haben im angrenzenden Speisesaal Platz genommen. Diejenigen, die bei der Hitze ihr Zimmer nicht verlassen wollen oder bettlägerig sind, werden von den Pflegekräften dort mit Eis versorgt.

Die anhaltende Hitzewelle bleibt auch den 79 vollstationären Bewohnern des DRK-Altenpflegeheims nicht erspart. Besonders ältere Menschen sind bei den aktuell sehr hohen Temperaturen gefährdet. Wirtschaftsleiterin Annegret Kersten versichert, auf Situationen wie diese stets vorbereitet zu sein: „Wir sorgen dafür, dass die Senioren ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen. Bei so hohen Temperaturen ist viel trinken besonders wichtig.“ Die Pflegekräfte verteilen häufiger Wasser und kalten Tee. Einige Bewohner tun sich generell schwer bei der Flüssigkeitsaufnahme, darauf muss jetzt verstärkt eingegangen werden.

Um die Temperaturen in den Räumlichkeiten so erträglich wie möglich zu halten, werden sie mithilfe von Vorhängen und Jalousien verdunkelt. Am Tage werden die Fenster geschlossen gehalten. „Die Nachtschicht kümmert sich darum, dass am Abend und in der Nacht ausreichend gelüftet wird.“, erklärt die Qualitätsmanagementbeauftragte Ellis Schäper. Darüber hinaus werde darauf geachtet, dass die Bewohner leichte Kleidung tragen. Bei einigen gestalte sich das allerdings schwierig, denn bei manchen funktioniert der Wärmehaushalt nicht mehr einwandfrei. Somit bestehen einige von ihnen auch bei sehr hohen Temperaturen darauf, mit drei Decken zugedeckt zu werden. „Die Betreuten fühlen sich bei solch hohen Temperaturen oft sehr müde und schlapp“, sagt Iwona Borchardt von der Wohnbereichsleitung. Viele würden nach dem Essen lieber im Bett liegen.

Auch die Ernährung der Senioren wird den Umständen entsprechend angepasst: „Die Küche versucht bei dem Wetter auf leichte Kost zu achten und stellt die Speisepläne dementsprechend um“, sagt Annegret Kersten. Statt deftiger Hausmannskost werden erfrischende Kaltschalen serviert.

Geplante Aktivitäten im Freien werden im Moment weitestgehend eingestellt. In den vergangenen Jahren wurde der Hitze oftmals mit kalten Fußbädern im Freien getrotzt. Allerdings ist es im Moment kaum möglich, draußen Zeit zu verbringen. Stattdessen werden die Bewohner zwischendrin öfter „frisch“ gemacht, wie Iwona Borchardt erzählt. Eis am Vormittag hat für eine zusätzliche Abkühlung gesorgt. Geplant war das ursprünglich am Nachmittag, doch aufgrund der steigenden Temperaturen wurde alles vorverlegt. „Deshalb fällt heute das zweite Frühstück mal weg.“, erklärt Ellis Schäper.

Für die Mitarbeiter war der Vormittag ebenfalls eine gelungene Abwechslung – auch sie konnten sich einen Eisbecher schmecken lassen. Sie müssen gerade jetzt noch mehr anpacken. Ihnen steht in den Dienstzimmern ausreichend Wasser zur Verfügung und die Ventilatoren sorgen für ein leichtes Lüftchen. Die Fenster sind mit Spiegelfolie versehen, damit das Sonnenlicht nicht direkt in das Dienstzimmer scheint. Mit Jalousien können die Räume ebenfalls verdunkelt werden. Und auch hier achtet die Nachtschicht auf eine ausreichende Belüftung. „Wir leiden alle unter dieser Hitzewelle und gehen gemeinsam mit der Situation um“, erklärt Annegret Kersten.