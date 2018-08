Stadt bereitet Widerspruch vor

Jens Sell

Strausberg (MOZ) Das Straßenverkehrsamt hat den Antrag auf Einrichtung einer Spielstraße abgelehnt. Dagegen bereitet die Stadtjustiziarin jetzt einen Widerspruch vor. Stadtverordnete des zeitweiligen Ausschusses wollen eine neue Beschlussvorlage zum Poller einbringen.

Geprüft und eigentlich für schlüssig befunden, so kann man die Einschätzung der Verwaltung zur Versagung ihres Antrags auf Einrichtung eines verkehrsberuhigten Bereiches („Spielstraße“) in der Großen Straße durch das Straßenverkehrsamt zusammenfassen. Obwohl der Bescheid keine Rechtsbehelfsbelehrung enthält, könne man prinzipiell dagegen vorgehen, sagte die Stadt-Justiziarin Stefanie Hunger. Doch der aktuelle Beschluss der Stadtverordnetenversammlung sieht vor, dass die Stadt alle rechtlichen Möglichkeiten und Instanzen ausschöpft, um die Spielstraße durchzusetzen, und dass bis dahin der nördliche Poller von 8 bis 19 Uhr hochgefahren wird. „Prinzipiell kann man gegen alles vorgehen“, sagte Stefanie Hunger, doch die Versagung habe sie von der inhaltlichen Argumentation überzeugt. Gegen eine solche Versagung könnten nur Betroffene vorgehen. „Die Gemeinde selbst ist grundsätzlich nicht betroffen.“ Sie könne aber einen fristgerechten Widerspruch vorbereiten, dann werde geprüft, ob die Stadt betroffen sei. Wenn ja, könne sie auch Klage einreichen.

Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Meinhard Tietz leitete die Sitzung und räumte ein: „Die Versagung ist sehr gut durchstrukturiert. Die Große Straße ist eine Geschäftsstraße, die möchte Kunden haben, die mit dem Auto zu den Geschäften fahren sollen. Dann kann sie keine Spielstraße sein.“ Dem könne er nur zustimmen, sagte Meinhard Tietz und stellte die Sinnhaftigkeit des rechtlichen Vorgehens in Frage. Namens des Gewerbevereins Altstadt brachte Apotheker i. R. Klaus Kretschmer einen komplexen Vorschlag als Antrag an den Ausschuss ein, den sich das Gremium schließlich zu eigen machte. So soll die Stadtverordnetenversammlung zuerst den geltenden Beschluss dahingehend ändern, dass der Poller auf Höhe der Buchhandlung Micklich nur bei Straßenfesten wie am 3. Oktober oder dem Weihnachtsmarkt hochgefahren wird.

Dann soll die Stadt Möglichkeiten weiterer Einengungen und Verschwenkungen des Verkehrsflusses besonders im Norden der Großen Straße prüfen, um dort den Verkehr weiter zu beruhigen und Durchgangsverkehr unattraktiv zu machen. Die Stadtmöblierung soll zum Beispiel mit Sitz- und Spielgeräten auf dem Markt ergänzt werden.

Zudem soll auf den verkehrsberuhigten Bereich mit zusätzlichen Schildern (nicht nur auf der Fahrbahn) hingewiesen werden. Die Einhaltung der 20-km/h-Beschränkung sollte kontrolliert, Übertretungen geahndet werden. In der Müncheberger Straße solle ein Zweirichtungsverkehr den Abfluss aus der Großen Straße ermöglichen. Und schließlich sollte der Verkehrsclub Deutschland zwecks Moderation zwischen den Konfliktparteien einbezogen werden.

Meinhard Tietz verständigte sich umgehend mit einigen Stadtverordneten im Ausschuss, dass man eine Beschlussvorlage erarbeiten wolle, die bereits in der nächsten Stadtverordnetenversammlung am 13. September den geltenden Pollerbeschluss in der gewünschten Richtung ändern solle. Die Gewerbetreibenden machten deutlich, dass sechs bis acht Geschäfte direkt vor dem Aus stünden.