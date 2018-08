Riesen-Chance für den Kernsport

Glasgow (NBR) Die European Championships sind eine Chance für Randsportarten. Dank des Konzepts, sieben EMs in Glasgow und Berlin miteinander zu verbinden, sind sie so etwas wie ein Mini-Olympia. Schwimmen, Leichtathletik und Co. haben damit die Möglichkeit, aus dem Schatten des Fußballs herauszutreten. Das Konzept verlangt den Athleten aber einiges ab.

Denn für sie wird es in den 100 Stunden Übertragung der ARD und des ZDF nicht nur darum gehen, sportliche Höchstleistungen zu vollführen. Kugelstoßerin Christina Schwanitz, Schwimmer Philip Heintz und Bahnradsportlerin Miriam Welte müssen sich verkaufen können. Diskuswerfer Robert Harting praktiziert diese Kunst mit dem Zerreißen seiner Leibchen und kernigen Sprüchen seit Jahren. Nun sind die Olympiasieger, von denen kaum einer spricht, an der Reihe zu glänzen.

Gelingt das nicht, verschwindet das Konzept wieder. So ist es den Europaspielen ergangen. 2015 wurden sie erstmals in Aserbaidschan organisiert. Wenige Jahre später hatten die Veranstalter massive Probleme, einen Ausrichter zu finden. Der Druck auf die Kernsportarten ist groß. Doch die vielen Olympiasieger haben oft bewiesen, dass sie ihn aushalten können.