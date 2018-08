Viel trinken und kühle Fußbäder

Abkühlung: Jana Feister, Chefin vom Tierheim am See hat einen kleinen Hundepool aufgebaut. Taurus probiert ihn am Donnerstag aus. Der zehnjährige Labrador, der übrigens ziemlich aktiv ist, sucht ein neues Zuhause. Fotos (2): Janet Neiser © Foto: Janet Neiser

Janet Neiser, René Matschkowiak

Frankfurt/Eisenhüttenstadt Die Hundstage, die derzeit ganz Deutschland schwitzen lassen, sind auch für Tiere eine Qual. Wie Tierheime und Tierparks mit den Temperaturen umgehen und ihre Vier- und Zweibeiner schützen? Die MOZ hat sich umgehört.

„Im Frankfurter Wildpark merkt man durchaus, dass die Tiere mehr Wasser verbrauchen“, sagt Tierpfleger Detlef Zimmermann. Das Damwild etwa sucht den Schatten und hat ein Wasserloch zum Trinken. Allerdings stellen die Mitarbeiter auch Behälter auf, in die Wasser eingefüllt wird. Die Ziegen und Schafe bekommen eine extra Wasserration. Dreimal am Tag kontrolliert Daniel Lehmann, ob genügend Wasser vorhanden ist und auch, ob das erfrischende Nass noch sauber ist. „Da bilden sich schnell Algen und ähnliches“, hat er festgestellt. Dann wird mit dem Schlauch neues Trinkwasser in die Behälter gefüllt.

Erstaunlich entspannt gehen die Lamas mit der Hitze um. „Die könnten auch mal einen Tag ohne Wasser auskommen“, meint Detlef Zimmermann. Müssen sie natürlich im Wildpark nicht. Auch für sie wird regelmäßig frisches Wasser aufgefüllt. „Aber die Tiere liegen auch in der prallen Sonne und bevorzugen den Schatten nicht“, hat der Tierexperte festgestellt. Vielleicht ist es in den Anden, wo sie herstammen, auch öfter so warm.

Sogar die Präriehunde haben ein Wasserloch, bekommen hingegen das Wasser auch durch das Obst, das sie gerne fressen. Bei den anderen Kleintieren wie den Kaninchen sind sowieso Wasserflaschen angebracht, die ständig überwacht werden.

Wasser ist auch im Tiergehege in Eisenhüttenstadt das A und O, so Leiterin Vivien Schmiede. Bei den Wildschweinen werde beispielsweise mehrmals täglich eine kleine Dusche angemacht. Zudem bekommen sie und andere Tiere noch eine kleine Sommerüberraschung: ein großes Joghurt-Eis.

Tierärztin Susann Hülß aus der Frankfurter Tierarztpraxis Prejawa weist darauf hin, dass man bei so heißen Temperaturen die Gassirunde auf den frühen Morgen oder späten Abend verlegen sollte. „Nur kurz raus, reicht bei diesem Wetter“, erklärt sie. Besonders Rassen wie etwa Bulldogen oder Boxer haben bei hohen Temperaturen Atemschwierigkeiten. Die Schleimhäute in den Atemwegen schwellen bei diesen Tieren an und sorgen beim Luftholen für Probleme.

„Bei Hunden mit Herzerkrankungen ist es wie bei den Menschen“, erklärt die Tierärztin. Das Herz muss bei hohen Temperaturen deutlich mehr leisten. Deswegen sollten sich die Tiere nicht anstrengen. Baden gehen mit dem Tier oder ein nasses Handtuch sorgen für Abkühlung. Auch spezielle Kühlmatten, die mit kaltem Wasser gefüllt werden, können für Hitzelinderung beim Tier sorgen, wenn man keine kalten Fliesen hat, worauf sich Hund oder Katze legen können. Die Tiere haben eben immer den ganzen Tag ihren Pelzmantel an, sagt Susanne Hülß.

„Den Tieren geht es nicht anders als den Menschen“, sagt Jana Feister, die Inhaberin vom „Tierheim am See“ zwischen Eisenhüttenstadt und Vogelsang. Um Hunden, Katzen und Co das Leben etwas zu erleichtern, machen sie und ihre Kollegen beispielsweise den Boden in den Zwingern nass. „Für die Hunde gibt es auch einen kleinen Badepool“, verrät Jana Feister. Und so wie Menschen gern ein kühlendes Fußbad nehmen, werden bei Waldi eben die Pfoten nass gemacht.