Lichterglanz zur Langen Nacht

Olaf Gardt

Beeskow (MOZ) Die Lange Nacht, die Erlebnis-Einkaufs-Aktion des Beeskower Mittelstandsvereins, erlebt in diesem Jahr ihre 10. Auflage. Mehr als 60 Händler, Dienstleister und Gastronomen beteiligen sich am 25. August. Versprochen wird wie in den vergangenen Jahren ein Genuss für alle Sinne.

Das „Festival of Lights“ macht einen Abstecher nach Beeskow. Während in Berlin im Oktober wieder viele Wahrzeichen und historische Orte angestrahlt werden, tauchen die Beeskower Mittelständler zur Langen Nacht das Rathaus und das benachbarte Hotel Zum Schwan in buntes Licht. „Das wird garantiert ein neuer Höhepunkt“, ist sich Altstadtmanagerin Kerstin Müller sicher. Sie unterstützt im Rathaus die Vorbereitungen der vom Mittelstandsverein getragenen und organisierten Veranstaltung.

„Einkaufen, staunen, genießen“ ist das Motto der Langen Nacht. Staunen kann man schon mal über die Lichtinstallation. Aber auch darüber, was sonst noch so in der kleinen Stadt möglich ist. So bekommt die Kreisstadt zumindest für eine Nacht eine Shisha-Bar. Die Safe-Consulting & Service GmbH aus Neuendorf wird diese in einem großen Zelt in der Breiten Straße einrichten. Außerdem plant die Firma eine Cocktailbar und Livemusik.

Genießen mit allen Sinnen also. Das gilt auch in und vor vielen anderen Geschäften. Vor dem Schuhhaus Woick in der Bahnhofstraße spielt die Band Urgestein, das Gardinenstudio Scholz lädt wie immer zur Cocktailnacht, gleich drei DJs gestalten die Party vor dem Herrenausstatter Krumnow. Livemusik mit TeXas gibt es vor dem Blütenzauber. Nameless spielt vor dem Uhren- und Schmuckgeschäft in der Breiten Straße.

Wenn der heiße Sommer bis zur Langen Nacht durchhält, wird ein Besucher der Marienkirche ein ganz besonderer Höhepunkt werden. Dort gibt es Jazz und improvisierte Musik mit Jürgen Kupke (Klarinette) und Hannes Zerbe (Piano). Nur wenige Meter weiter wird eine Ostseeparty gefeiert. Das Autohaus Kuhnt lädt zum „Usedomer Sommerabend“ mit der Partyband Ohrwurm und DJ Thomas. Jochens Jungs spielen vor der Bäckerei Schulze in der Breiten Straße. Die Cafelogie zieht für die Lange Nacht vom Krankenhaus in die Bodelschwinghstraße und wird ebenfalls Livemusik präsentieren. Für Besucher des Musikmuseums auf der Burg gibt es ein Gratisgetränk, die Klanginstallation auf dem Bergfried kann man zur Langen Nacht kostenlos genießen.

Ergänzt wird das Programm durch zahlreiche Modenschauen, Gewinnspiele, sportliche Aktionen, wie einem Bull-Riding. Auch die Märkische Oderzeitung ist wie in den vergangenen Jahren mit einem großen Infostand vertreten, auf dem unter anderem die neue Kinderzeitung „Kruschel“ vorgestellt wird.

Da von 17 bis 23 Uhr auch eingekauft werden kann und soll, locken viele Händler zudem mit Sonderangeboten und Rabattaktionen.

Die Stadt sorgt mit der Sperrung von Berliner Straße und Breiter Straße, Markt und Bodelschwinghstraße dafür, dass die vielen Besucher sich wieder ungehindert in der Altstadt bewegen können. Besucher, die mit dem Auto kommen, können die großen Parkplätze in Bahnhofsnähe und an der Ring- und der Gartenstraße nutzen und sind nach wenigen Gehminuten im Festgetümmel. Durch die Ausweitung der Automeile, die nicht nur in der Breiten Straße, sondern auch in der Bodelschwinghstraße aufgebaut wird, und den Trödelmarkt, der sich bis zum Dicken Turm ziehen wird, sind auch die Ecken der Stadt, an denen nicht Geschäft an Geschäft zu finden ist, noch besser in das Geschehen eingebunden. Kerstin Müller ist sich zudem sicher, dass viele weitere kleine Aktionen hinzukommen werden. Bis zur Drucklegung des Werbeflyers und der Plakate für die Lange Nacht waren manche der teilnehmenden Geschäfte mit der Vorbereitung einfach noch nicht o weit, dass sie ihre konkreten Aktionen benennen konnten. Deshalb steht bei vielen erst einmal nur „Herzlich Will-kommen“.