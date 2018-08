Altkleiderbox in Briesen rassistisch beschmiert

Cornelia Link-Adam

Briesen Richard Hölz hat an der Altkleiderbox am P & R-Parkplatz am Bahnhof den Schriftzug „Islam Nein Danke!“ entdeckt und sich an die Zeitung gewandt. „Wir sind sehr besorgt, dass dieser Alltagsrassismus auch in Briesen immer mehr um sich greift“, schimpft der Briesener.

Ob rassistische Äußerung oder Meinungsfreiheit - demokratiefeindlich ist der Spruch allemal. Roswitha Standhardt, Vize-Amtsdirektorin Odervorlands und Leiterin der Stabsstelle ist über das Geschmiere entsetzt. „Ich wünsche mir, dass es ein Ausrutscher war von Leuten, die nicht nachgedacht haben“, sagt sie am Donnerstag auf Nachfrage. Denn Odervorland habe in ihren Augen eigentlich kein Flüchtlingsproblem. Zu Hochzeiten 2016 gab es im gesamten Amtsbereich gerade mal 38 Asylsuchende, die der Landkreis auf Wohnungen in Briesen, Sieversdorf, Pillgram und Jaocbsdorf verteilte. „Sofort hat sich damals eine große Willkommens-Initiative mit 22 Aktiven aus verschiedenen Dörfer gegründet, die bei Behördengängen, Deutsch lernen und Freizeitangeboten mit anpackten.“

Vieles sei seither wieder eingeschlafen, zumal es kaum noch Flüchtlinge gibt. „In Briesen haben wir nur noch zwei Familien. Eine aus Syrien mit vier Kindern und eine alleinerziehende Mutter aus Südafrika, deren drei Kinder wie die Syrer ebenfalls in der Kita und Schule super integriert sind.“ Aktiv sei Odervorland mit Steinhöfel und Fürstenwalde viele Jahre schon zudem im Bundesprogramm „Demokratie leben“. „Darüber haben wir schon einige Projekte in Pillgram, auch das Waldcamp gefördert. „Aber um mit gesonderten Cafés oder Dokus auf Alltagsrassismus einzuwirken, dafür fehlt hier einfach der Bedarf“, sagt sie.

Auch für Ordnungsamts-Chef Torsten Reichard ist der Vorfall am Bahnhof neu. „Vor zwei Jahren hatten wir etliche Probleme im Amtsgebiet mit rassistischen Schmierereien, haben dies wenn möglich sofort beseitigt. Seither war aber Ruhe.“ Er wolle am Bahnhof noch am Donnerstag Fotos von der Box machen. „Sachbeschädigung ist das allemal.“ Informieren werde er darüber auch die Alt Golmer Firma Veolia als Inhaber der Altkleiderbox und Revierpolizist Klaus-Dieter Graß. „Der kann es abprüfen, ob der Spruch von der Meinungsfreiheit gedeckt ist oder man eingreifen muss.“