Von der Spree an die Schwärze

Viola Petersson

Eberswalde (MOZ) Die Vakanz ist beendet. Kürzlich trat Josefine Atlas ihren Dienst im Rathaus an. Als Jugendkoordinatorin. Sie ist die Nachfolgerin von Kathrin Forster-König, die Ende 2017 auf die Stelle als Referentin für Generationen, Gleichstellung und Behinderung gewechselt war.

Josefine Atlas ist 29 Jahre jung und ausgebildete Sozialpädagogin. Die Berlinerin war zuvor an einer Grundschule in Hellersdorf in der Schulsozialarbeit tätig. Aus persönlichen Gründen, wie sie selbst sagt, habe sie eine neue Herausforderung gesucht. In der Ausschreibung der Stelle als Jugendkoordinator in Eberswalde habe sie für sich eine Chance gesehen, und diese erhalten.

In der Barnimer Kreisstadt leben ihre Großmutter und ihr Freund. „Ich kenne Eberswalde schon aus meiner Kindheit und ich fühle mich sehr wohl hier“, sagt sie. Die Sozialpädagogin spricht von einer „höheren Lebensqualität“ mit mehr „Ruhe“ im Vergleich zu Berlin. Eberswalde sei nicht so hektisch. Wünsche sie sich mehr Gewusel, stehe der Sinn doch mal nach pulsierendem Leben und mehr Kultur, die Hauptstadt sei ja nicht fern.

Noch ist Josefine Atlas in der Einarbeitungsphase. „In den Jugendklubs habe ich mich schon vorgestellt, die Schulen kommen nach den Ferien dran.“ Ihre Hauptaufgabe sei, wie die Bezeichnung der Stelle bereits deutlich macht, die Koordination von Angeboten für Jugendliche. Dazu gehören auch offene Jugendarbeit sowie die Schulsozialarbeit.

Konkrete Projekte, mit denen sie sich aktuell befasst, sind unter anderem der Jugendklub Stino, dessen Außengelände gerade gestaltet wird, sowie die Jugenddisco, die dort ab September stattfinden soll. Mit der ersten soll zugleich das neue Umfeld freigegeben werden. Bis Dezember folgen drei weitere. Parallel bereite man für die Jugenddisco entsprechend dem Wunsch des Parlaments eine öffentliche Ausschreibung vor, um das Angebot zu erweitern und dauerhaft zu etablieren.

Ferner befasst sich Josefine Atlas mit dem künftigen Spielplatz Ostende, wofür jetzt die Planungsleistungen ausgeschrieben werden. Der eigentliche Bau werde voraussichtlich 2019 realisiert. Der Standort steht bekanntlich bereits fest: der Tempelberg. Unter Mitwirkung der Bürger des Stadtteils hat sich der als Favorit herauskristallisiert. Deutlich eher, nämlich gleich mit Beginn des neuen Schuljahres, startet in Finow der Aufbau der Begegnungshütte, wirft Atlas einen Blick voraus.

Die Jugendkoordinatorin ist dem Amt für Bildung, Jugend und Sport im Sozialdezernat zugeordnet. Neben der Koordinatorin arbeiten in der Stadt elf Sozialarbeiter. Das neu geschaffene Amt für soziale Teilhabe und Integration ist unterdessen laut Pressesprecherin Nancy Kersten ebenfalls besetzt. Zumindest ist die Personalentscheidung gefallen: Bastian Konaretzki. Er fängt Mitte August an.(vp)