Bäume unter die Dusche

Joachim Eggers

Schöneiche (MOZ) Katrin Raddis Beschreibung ihres Arbeitsalltags hört sich nicht gerade spannend an: Sie verspritzt mit ihrem Multicar Wasser auf die Schöneicher Straßenbäume, tankt ihr Fahrzeug auf und düst wieder los. Auf dem Beifahrersitz liegt ihr Tourenplan. 600 Liter fasst der Tank des Fahrzeugs, es ist das einzige solche des Baubetriebshofs. „Ich glaube, zehn Kubikmeter habe ich heute schon versprüht“, sagt die junge Frau. Wegen der extremen Dürre appellieren die Gemeinde und das Naturschutzaktiv an die Bürger, vor allem junge Bäume zu wässern – am besten morgens oder abends, 80 bis 100 Liter einmal die Woche, besser mit Eimer oder Kanne als mit Sprühschlauch.