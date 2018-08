Von „Stille Nacht“ bis „Und ab geht die Lutzzzi“

Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Es ist viel zu heiß! Wer im Kopf dringend Abkühlung braucht, sollte sich für kurze Zeit gedanklich in den Advent versetzen. Und sich schon auf die Volksmusik-Show „Wunderland zur Weihnachtszeit“ freuen, die am 7. Dezember ab 17 Uhr in der Stadthalle im Familiengarten zu erleben ist und für die der Vorverkauf bereits begonnen hat. Die Revue wird von Anita und Alexandra Hofmann präsentiert, die in einem Ortsteil der Kleinstadt Meßkirch, Baden-Württemberg, zu Hause sind und zu den angesagtesten Stars des volkstümlichen Schlagers zählen. Mit ihren Alben schaffen es die Schwestern immer wieder in die Verkaufscharts. Zu den bekanntesten Liedern von Anita und Alexandra Hofmann gehören „Alle Farben dieser Erde“ (1993), „Ramba Zamba und Tequila“ (2001) und „Ich knips den Sommer wieder an“ (2015). Ihre neueste CD „Hautkontakt“ stammt vom vorigen Jahr.

Beim „Wunderland zur Weihnachtszeit“ werden die Schwestern ihre schönsten Lieder präsentieren und damit ein wahres Hitfeuerwerk entzünden. Doch Anita und Alexandra Hofmann bestreiten das Programm keineswegs allein. Sie werden auf der Stadthallen-Bühne von den Dorfrockern und von Robin Leon unterstützt.

Die Dorfrocker – das sind die Brüder Markus, Tobias und Philipp Thomann aus Kirchhaich in Unterfranken, Bayern. Ihr Markenzeichen ist Party-Rock. Ihr Stilmix aus Volksmusik, Rock, Schlager und Country macht sie einzigartig, ihre Auftritte bei Fernsehshows und bei Live-Konzerten sind Kult. Im vorigen Jahr waren die Dorfrocker für den „Echo“ in der Kategorie „Volkstümliche Musik“ nominiert. Zu ihren erfolgreichsten Alben zählen „Dorfkind und stolz darauf!“ (2014), „Holz“ (2015) und „Heimat.Land.Liebe“ (2016). Die Dorfrocker haben Singels wie „Und ab geht die Lutzzzi“ (2008), „Freibierotto“ (2014), „Machmallärm“ (2017) und „Hey Schakkeline, wo ist die Vaseline?“ (2018). Ob die Brüder auch besinnlich sein können? Es geht doch schließlich um eine Weihnachtsrevue!

Robin Leon hat sogar einen Zwillingsbruder. In der Stadthalle steht der Schlagersänger aus dem Elsass dennoch allein auf der Bühne. In der ARD-Sendung „Immer wieder sonntags“ wurde ihm der Titel „Sommerhit-König“ verliehen. Seine beiden bisher veröffentlichten Alben, „Mein Sommertraum“ (2016) und „Auf meiner blauen Wolke“ (2017) verkaufen sich wie geschnittenes Brot. In seinem Repertoire sind Lieder wie „Junge Freundschaft“, „Musik erklingt in mir“ oder „Die schönsten Augen von Berlin“, alle enthalten auf der Debüt-CD des jungen Künstlers.

Natürlich werden in der Show kurz vorm Fest auch Weihnachtslieder gesungen.

Tickets unter Tel. 0335 66599558