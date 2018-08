Kaffee statt Bier beim Fußball-Stammtisch

Hubertus Rößler

Slubice (MOZ) Zweimal in der Woche wird in der Słubicer Bäckerei Szczerbinski gefachsimpelt – über Fußball, Gott und die Welt. Die acht Mitglieder des Stammtisches stammen alle aus Frankfurt und befinden sich längst im Rentenalter, sind zwischen Anfang siebzig und Mitte neunzig. Ihren regelmäßigen Austausch betreiben sie bereits seit mehr als 20 Jahren. „Viele von uns sind ehemalige Fußballer oder waren beziehungsweise sind dem Frankfurter Sport eng verbunden“, sagt Horst Klute.

Dies gilt auch für den Eintracht-Fußballer Günter Kahl, dem man sein Alter nicht anmerkt. Der 95-Jährige diskutiert eifrig mit und lässt immer wieder die ein oder andere Anekdote aus seinem bewegten Leben einfließen. Einmal in der Woche ist auch Heinz Sauer mit dabei – und dass, obwohl er mittlerweile in Lübben wohnt. Dass der Stammtisch in Słubice stattfindet, habe sich so ergeben. „In Deutschland landet man beim Frühschoppen früher oder später beim Bier, aber hier in der schönen Bäckerei trinken wir alle Kaffee beziehungsweise essen bei dem momentanen Wetter ein Eis“, erklärt Klute und wird durch einen Mitstreiter mit einem Augenzwinkern ergänzt: „Außerdem gibt es hier die hübscheren Frauen!“

Ihre Themen drehen sich nicht um den Sport. „Wir lesen morgens die MOZ. Jeder bringt ein Thema mit, das ihn interessiert, und dann geben alle ihren Senf dazu. Dabei stellen wir immer wieder fest, dass es vieles auch schon vor fünfzig Jahren gegeben hat. Man kommt oft vom Hundertsten ins Tausendste“, sagt Manfred Sels mit einem Schmunzeln. Am Donnerstag wurde unter anderem über das Feuer im Collegium Polonicum gesprochen. „Ich glaube, die Klimaanlage war der Auslöser für den Brand“, wird gemutmaßt. Auch über das Alte Kino wird an diesem Vormittag gesprochen. „Wir haben uns gefreut, dass der neue OB den Vorplatz immerhin aufräumen lässt. Wir würden uns aber wünschen, dass der Besitzer enteignet wird und das Gebäude an die Öffentlichkeit zurück übertragen wird – anderswo hat das ja auch schon funktioniert“, meint Horst Klute.

Ansonsten steht aber hauptsächlich der Frankfurter Sport im Fokus der Gespräche: „Es ist wirklich sehr schade, dass hier vieles den Bach runtergeht. Wir sind natürlich von früher verwöhnt durch die Erfolge der Handballer, aber man sieht, dass alles mit der Wirtschaft zusammenhängt. Wenn die nicht finanzkräftig ist, sieht es auch im Leistungssport mau aus“, meint Manfred Sels. Er selbst spielte viele Jahre Fußball und war auch mehrere Jahre Präsident der Lok-Handballer. Ähnlich sieht das Horst Klute. „Es gibt viel zu viele Sportvereine, die sich untereinander nicht einig sind. Jeder kämpft für sich, dabei müsste man die Kräfte bündeln“, ist er überzeugt.