Scharfer Start für den FC Strausberg

Edgar Nemschok

Strausberg (MOZ) Zum Auftakt der neuen Oberliga-Saison müssen die Fußballer des FC Strausberg ein ganzes Stück fahren. Es geht am Freitag zum Malchower SV, der nur mit Glück den Klassenerhalt geschafft hatte.

Keiner beim FC Strausberg wird den Gegner auf die leichte Schulter nehmen. Der Malchower SV ist als kampfstarke und leidenschaftlich spielende Mannschaft bekannt. Und das wird sich sogar noch weiterentwickelt haben, denn mit Trainer Sven Lange haben sie genau den Mann zurück ins Waldstadion geholt, der diese Tugenden unterstützt und von seinen Fußballern verlangt.

In einem Gespräch mit der MOZ sagte er in seiner Vorschau auf das Spiel: „Wir haben eine Menge in der Mannschaft geändert und wollen noch konsequenter zurück zu dem Spiel, das uns in früheren Tagen ausgezeichnet und stark gemacht hat. Mit dem zwölften Tabellenplatz am Ende der abgelaufenen Saison konnte einfach keiner zufrieden sein“, sagt Lange. „Ich verlange in meinem Spielsystem über 90 Minuten vollen Einsatz.“ Lange spricht von vielen neuen Gesichtern in der Mannschaft und dass man Spieler geholt hat, die wieder für Identitätsgefühl auch bei den Fans sorgen sollen. „Die Strausberger konnten den Kader zusammenhalten, was immer gut für eine Mannschaft ist. Wir haben einige neue Gesichter, die auch gezielt ausgesucht wurden. In der Vorbereitung ist alles gut zusammengewachsen, was ich in unserem Trainingslager gemerkt habe.“

Lange, der viereinhalb Jahre in der Verbandsliga in Güstrow sehr erfolgreich tätig war, freut sich, wieder zu Hause zu sein. „Davor war ich zehn Jahre beim Malchower SV. Wir wollen den Klassenerhalt sichern und wenn das recht früh passiert, hätte ich nicht viel dagegen.“ Die Mannschaft um Kapitän Stefan Voß wird also den FC Strausberg gleich zum Auftakt ordentlich fordern. Das weiß man alles beim FC Strausberg. „Wir können ahnen, was uns in Malchow erwartet“, sagt auch der Sportliche Leiter beim FCS, Holger Ohde. „Solche Auftaktspiele sind immer wichtig und verlangen höchste Konzentration und da ist es egal, ob Malchow Tabellenzwölfter und wir Tabellensiebte waren. Alles geht jetzt von vorn los.“

Die Malchower wollen das Spiel gegen den FC Strausberg mit dem offiziellen Saisonauftakt verbinden. Der Verein will mit seinen Fans und Sponsoren nach der Begegnung ein wenig feiern. Feiern möchte natürlich auch der FC Strausberg. Jeder im Team weiß natürlich, dass das erste Spiel einer neuen Saison immer sehr wichtig ist. Auch Trainer Christof Reimann spricht in seinem Ausblick auf die Saison, dass das primäre Saisonziel der Klassenerhalt ist. Schnell in einen Rhythmus kommen, Sicherheit im Spiel aufbauen und nach guten Spielzügen die Chancen verwerten, sind Eckpfeiler, die ein Spiel erfolgreich machen sollen. Beim Thema Chancenverwertung fällt sofort der Name Felix Angerhöfer, der sich in der Vorbereitung in einer hervorragenden Verfassung präsentierte. Angerhöfer kann allerdings in Malchow nicht helfen. Er wurde für ein umstrittenes Vergehen beim Spiel des FC Strausberg beim FSV Optik Rathenow bestraft. Jetzt muss er zwei Spielen zuschauen, was den FC Strausberg passend zum Auftakt besonders bestraft. „Wir haben allerdings gerade in der Offensive Spieler, die ebenfalls sehr gefährlich sein können“, sagt Reimann. „Das letzte Vorbereitungsspiel gegen den FV Erkner zeigte das schon sehr gut, obwohl der 1:1-Endstand gegen den Landesligisten das sicherlich nicht deutlich widerspiegelt. Wir müssen mit voller Konzentration in dieses Spiel gehen. Eigentlich steht einem erfolgreichen Auftakt nichts entgegen“, sagt Reimann. „Die Stimmung ist sehr gut und alle sind heiß auf einen Einsatz im Trikot des FC Strausberg.“

Ein Erfolg gegen Malchow wäre für die Strausberger noch aus andere Sicht sehr wichtig. Eine Woche später kommt einer der Topfavoriten der Liga nach Strausberg: Blau-Weiß Berlin.