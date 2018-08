Erste Junioren-Pflichtspiele bereits im August

Jörg Matthies

Schwedt (MOZ) Während beim Fußball-Nachwuchs zunächst lediglich die Brandenburgligen bereits am letzten August-Wochenende ihre ersten Partien um Punkte 2018/19 absolvieren, haben jetzt auch weitere unterklassige Vertretungen Pflichttermine noch in diesem Monat bekommen.

Ausgelost worden ist die erste Runde im AOK-Landespokal. Vier Uckermark-Mannschaften sind gefordert, während andere Teams Freilose erhielten oder erst Anfang Oktober (D- und E-Junio-­ren) ihren Cupstart vollziehen.

In der höchsten Spielklasse der drei ältesten Altersbereiche (A-Ju-­nioren – AK 17/18; B-Junioren – AK 15/16 und C-Junioren – AK 13/14), der Brandenburgliga, stellt jeweils der FC Schwedt die einzigen Uckermark-Vertretungen der neuen Saison. Die Oderstädter bestreiten bei den A-Junioren am 25. August ein Auswärtsspiel beim RSV Eintracht, während nach vorliegenden Spielplan-Entwürfen am gleichen Tag die B-Junioren gegen den FSV Brieske/Senftenberg sowie das C-Team gegen den RSV Eintracht Heimrecht haben.

In der ersten Pokalrunde vertritt die neue Spielgemeinschaft Angermünder FC/Einheit Grünow die Uckermark bei den A-Ju-­nioren und wird Gastgeber für SpG FV Preussen/Lok Eberswalde/1. FC Finowfurt sein. Allerdings weist der Spielplan für die Liga des Fußballkreises Oberhavel/Barnim (13 Teams!), wo AFC/Grünow mangels Mannschaften in der Uckermark ihren Punktspielbetrieb austrägt, für den 26. August auch das erste Punktematch bei Grün-Weiß Ahrensfelde aus – hier bedarf es also noch einer terminlichen Klärung. Im brandenburgischen Cupwettbewerb treten zum Auftakt außerdem Victoria Templin bei SpG Birkenwerder/Bergfelde sowie Rot-Weiß Prenzlau beim FC Hennigsdorf an. Der FC Schwedt hat ein Freilos erhalten.

Bei den 15- und 16-Jährigen wird Rot-Weiß Prenzlau mit Heimrecht das Team von Lok Eberswalde als Gegner haben. Victoria Templin muss auch in dieser Altersklasse auf Reisen gehen und spielt bei Forst Borgsdorf. Der FC Schwedt sowie der Angermünder FC (Landesklasse) sind in Runde 1 spielfrei.

Nur ein uckermärkisches Duo ist bei den C-Junioren vertreten. Kreismeister und -Pokalsieger Victoria Templin, der im neuen Spieljahr einziges Team aus dem Kreis in der Landesklasse Ost sein wird, muss bei TuS Sachsenhausen im Pokal ran, während Brandenburgliga-Neuling FC Schwedt ein Freilos besitzt.

In allen drei Altersklassen wird dann am 3. Oktober die zweite Cup-Runde ausgetragen.

Am gleichen Tag steigen D- und E-Junioren in den Landespokal ein. Uckermark-Champion und Cup-Gewinner VfB Gramzow hat Heimrecht gegen Lok Eberswalde, während die Landesligisten FC Schwedt, Angermünder FC und Victoria Templin erst einen Monat später in Runde 2 ihre ersten Ansetzungen erhalten werden. Bei den 9- und 10-jährigen E-Junioren sind dagegen alle drei uckermärkischen Vertretungen gleich am Tag der Deutschen Einheit gefordert: Kreispokalgewinner Angermünder FC empfängt den SV Zehdenick, Victoria Templin (Landesliga) wird Gastgeber für den FSV Basdorf sein, während der FC Schwedt (ebenfalls Landesligist) zum FC Strausberg reist.

Landesklassen und Kreisligen starten Anfang September in ihre Punktspielsaison 2018/19.