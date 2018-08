Jörg Matthies

Angermünde (MOZ) Einiges ist diesmal anders, was bestehen bleibt: Auch mit der fünften Auflage der Ostbrandenburgtour vollbringen uckermärkische Radsportler wieder einen wahren Mammut­akt. Zwar ist die Distanz um etwa 70 Kilometer verkürzt worden, aber immerhin liegen am Sonnabend noch 350 Kilometer bis ins Spreewaldgebiet und zurück über Strausberg in die Uckermark vor den (handverlesenen) Teilnehmern. „Fünf Starter sind sicher. Fest steht auch, dass wir auf dem letzten Abschnitt von Strausberg zurück nach Angermünde wieder zusätzliche Begleitung bekommen“, kündigt Eckhard Kurth an, der unter anderem wie Tour-Initiator Eddy Baumüller aus Greiffenberg mit dabei sein wird. Die Tour beginnt diesmal um 3 Uhr auf dem Firmengelände von Getränke-Rössler in Angermünde. Wer sich kurzfristig zur Mitfahrt entscheidet, müsste um 2.30 Uhr vor Ort sein und ein Durchschnittstempo von 30 km/h realisieren können.

Nach der Rückkehr gegen 19 Uhr soll die Tour bei Rössler „ausgewertet“ werden. Sie trägt übrigens diesmal – im Gegensatz zu den bisherigen vier Auflagen – keinen Benefizcharakter. „Für die nächsten Jahren suchen wir da nach einer neuen zündenden Idee“, sagt Eckhard Kurth. (jm